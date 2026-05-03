A la UD Ourense le toca ganar al Astorga y esperar

La Unión Deportiva Ourense afronta la última jornada de la liga regular con los deberes hechos, ya que está clasificada para los playoff, aunque quiere apurar sus opciones para terminar segunda. Para ello deberá ganar este mediodía (12:00 horas, O Couto) al Astorga, que está luchando por la permanencia, y que el Oviedo Vetusta no lo haga frente al Langreo, que está en play out.

La novedad en la convocatoria unionista es el portero Yoel Rodríguez, que firmó el jueves para sustituir a Manu Vizoso, operado de una fractura en el pómulo. Tampoco estarán disponibles los lesionados Noel Cabanas (rotura del menisco externo que precisará cirugía), Viti y Jaichenco; y el sancionado, Champi.

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Mientras, en el Astorga no estará el central Sellés, por tarjetas.

“El primer objetivo que nos marcamos es no perder la tercera plaza, si luego se dan los resultados para que accedamos a la segunda, pues mucho mejor, ya que el factor cancha en los playoff es importante, aunque no definitivo. Hay que destacar también que somos un equipo que acaba de ascender y nos estamos viendo cuartos o terceros, lo que da vértigo y nos enorgullece, imagínate si acabamos la liga regular segundos”, comenta el técnico Borja Fernández.

En cuanto al Astorga, apunta que “hasta hace unas jornadas, en las que encandenaron varios malos resultados, estaban haciendo una liga muy parecida a la nuestra, de hecho, se decía que eran más revelación que nosotros. Es cierto que ahora están en una situación complicada, pero sabemos que son un equipo difícil, tal y como se vio en el partido de ida, donde empatamos a última hora (1-1). Ellos se juegan la permanencia, pero nosotros quedar segundos, así que debemos tener máxima concentración. Seguramente jugará algún futbolista que es menos habitual para coger minutos de cara al playoff y demostrarme que merecen más”.

Enfrente estará un Astorga que tiene en sus filas a jugadores como David Álvarez, Ivi Vales y Aleixo Cabral, con pasado en el CD Barco.