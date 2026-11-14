La UD Ourense necesita hacerse fuerte ante el Mérida en O Couto

La UD Ourense regresa al estadio de O Couto como colista y con la obligación de sumar de tres ante el Mérida para no descolgarse de la zona de permanencia, que está a cinco puntos. El encuentro, que servirá para que el técnico Agustín Ruiz se estrene ante su público, tendrá las bajas en los unionistas de los lesionados Viti, Rufo y Cristian Carro; y los sancionados, Labrada y Bastida. Además, el juvenil Mauro Varela entró en la convocatoria.

Las mencionadas ausencias y el regreso de David Ferreiro, tras cumplir dos partidos de sanción, hará que el entrenador de Barakaldo tenga que hacer cambios en el once inicial con respecto a Pasarón. Otra de las novedades del encuentro será la presencia de David Carnero, que esta semana se incorporó como segundo entrenador.

Fran Beltrán

En el bando visitante, su técnico Fran Beltrán tiene claro que no pueden venir relajados: “Sería injustificable por nuestra parte si no salimos a muerte y si no lo damos absolutamente todo en el encuentro. El jugador que sienta que no está con esa mentalidad no puede jugar. No obstante, creo que el nivel medio de la plantilla es muy bueno, por lo que puede haber cambios en el once inicial”.

El Mérida llega a Ourense con las bajas de Csenterics, por lesión; y Guagua, convocado con Ecuador. Además, regresan Nacho y Chechu, tras cumplir sanción; y Beltrán y Jota siguen entre algodones.

Agustín Ruiz: “No nos podemos limitar solo a defender”

El entrenador de la UD Ourense, Agustín Ruiz, analiza la semana que lleva en el cargo: “Han sido unos días para ordenar muchas cosas. No solo en el apartado táctico, sino también en dinámicas internas de trabajo: estructurar qué se hace cada día de la semana, el volumen de carga y marcar unas pautas claras en los microciclos. A partir de ahí, nos hemos centrado en introducir un par de conceptos básicos tanto a nivel defensivo como ofensivo, porque si metes cinco de golpe, nos liamos. Los chicos lo han entendido bien y ahora toca repetir y repetir”.

En cuanto al partido, comenta: “El Mérida es el típico equipo de Primera RFEF, muy fuerte físicamente, grande, de muchos duelos individuales y que va a apretar muy arriba. Si nos limitamos solo a defender, nos va a costar mucho. En O Couto tenemos que proponer algo más, y estamos capacitados para hacerlo. Considero que será clave saber leer los tiempos del partido: cuándo hay que pausar, cuándo correr, cuándo hay que mandar un balón fuera del estadio sin que pase nada y cuándo jugar rápido. Somos un equipo joven al que le falta ese poso, pero nuestro trabajo es ayudarles a manejar esos momentos decisivos”.

Finalmente, Ruiz reconoce que siguen pendientes del mercado: “Se está trabajando y mirando opciones desde hace una semana. Todo lo que pueda llegar ahora es mejor que pasado mañana, pero no es fácil porque muchos futbolistas tienen club y piden compensaciones económicas inviables”.