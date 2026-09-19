La UD Ourense, a por los primeros puntos de la liga ante Unionistas de Salamanca

Duelo de urgencias el que se vivirá a la hora del aperitivo (13:00) en el Municipal Reina Sofía entre Unionistas de Salamanca y UD Ourense. Ambos equipos son los únicos que todavía no han puntuado en la liga después de tres encuentros disputados.

Tras completar el último entrenamiento de la semana en Albán (Coles), los rojillos pusieron rumbo a Salamanca, donde no serán de la partida los lesionados Jainchenco, Viti, Julio Cabrera y Mateo Gandarillas, que ayer seguían ejercitándose al margen del grupo.

Tras la dura derrota ante el Logroñés en casa (0-3), los ourensanistas están plenamente focalizados en el duelo de este sábado al mediodía: “Somos deportistas y sabíamos de la dificultad de la categoría. Perder entra dentro de las tres posibilidades que hay al jugar un partido de fútbol, por lo que hay que intentar borrar el pasado y pensar únicamente en Unionistas para preparar de la mejor manera posible el encuentro”, comenta Juan Carballo, entrenador de la UD Ourense.

En cuanto a los salmantinos, Carballo asegura: “Durante la semana intentamos hacer hincapié más en lo que depende de nosotros que en el rival. En estas jornadas hemos comprobado que el rival contrario muchísimos recursos y variantes que va adaptando según a quien se enfrente, por lo que es más importante mirar qué cosas podemos mejor nosotros y desde ahí estar más cerca de ganar”. En Unionistas no estarán Emilio Bernad, Juanma y Dani González.