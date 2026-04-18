Última bala para el filial del Antela

La trigésima jornada abre sus puertas esta tarde con el enfrentamiento entre el Antela B y el Monterrei. El filial, que llegó este año a la máxima categoría del fútbol provincial, intentó en todo momento dar la cara, pero la realidad lo condenó al último puesto donde permanece desde el final de la primera vuelta. Este sábado podría decir adiós a la Primera Futgal a falta de cuatro jornadas por disputarse.

Los antelanos vienen de dos derrotas consecutivas y para hoy presenta las dudas de Joni e Izan.

El equipo visitante, entrenado por Steven da Silva, tenía como prioridad conseguir entrar, por segunda vez, a una fase de play off de ascenso, ocupando en la actualidad en sexto puesto. Viene de caer derrotado en su feudo fente a un Allariz que pelea por la pemanencia.

Sin embargo, la gran ilusión que existe en Rozavales es poder levantar su primera Copa Diputación. Y eso podría pasar dentro de algo más de un mes, cuando pise el campo de O Couto para enfrentarse al Cented en el duelo decisivo para el título. Lo importante para su técnico será el poder contar con todos sus efectivos de cara a esa gran cita copera.

Para el encuentro ante el filial están descartados los jugadores Xurxo, su goleador Fred, Serginho y Mateus con distintas molestias físicas, como así también Diego, que llegó a la quinta amarilla, y Erik, por motivos personales.

A Moreira, 17:00 horas.