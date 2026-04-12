El Antela regresa al verde.

Por primera vez, el Antela se enfrentará al Lemos en partido oficial en A Moreira. Curiosamente, hace 42 años, los albinegros inauguraron su estadio con un amistoso contra el conjunto de Monforte.

Los locales llegan en la cuarta posición y con un punto de ventaja con el Lemos, por lo que el choque es un duelo directo en la lucha por los play off. Después de una semana sin liga, el técnico del Antela, Bruno Gómez, reconoce que “el parón nos vino bien para recuperar energía. Veremos si ahora seguimos con la misma intensidad competitiva que teníamos antes”.

En cuanto al partido frente a los monfortinos del entrenador ourensano, Marquitos Vázquez, Gómez asegura que “es para disfrutar, ya que el club, la afición y los jugadores se merecen gozar de partidos así. El Lemos es un súper equipo, nunca pensamos que a estas alturas íbamos a tener el mismo objetivo. Creo que nos ganamos el derecho de soñar y lo vamos a luchar al máximo. Para lograr un resultado positivo será clave que ellos no puedan hacer su juego y que no estén cómodos en el campo. Tienen futbolistas como Fito, Adri, Younnes o Guitián, que son de categoría superior y pueden decidir el partido en cualquier acción, por lo que debemos estar muy concentrados para poder pararlos”.

Uno de los jugadores clave de los albinegros, Carlos González, comenta que “ante el Lemos es un partido clave para los play off, pero creo que no le debemos dar más importancia de la que tiene, ya que no creo que sea una final. Si ganamos, no nos podemos despistar, y si perdemos, no podemos creer que ya no nos meteremos. Estos son los partidos bonitos de jugar y vamos a salir a por los tres puntos”.

En cuanto al parón, admite que “nos vino muy bien, pese a que todo queríamos jugar la Copa, por lo que no queríamos descansar, pero una vez fuera, nos vino muy bien para recargar pilas”.

En el Antela no estarán Outeiriño, Andrés, Lois y Peque. Además, Carlos, Tiago y Couto son dudas. Por otro lado, en el Lemos no jugarán Emmanuel, Dafonte, Losada y Brais Pardo.

A Moreira, 17:30 horas.