Último derbi del curso para el Cented y Atlético Arnoia

El último derbi ourensano de la temporada enfrentará al Cented Academy y al Atlético Arnoia en Oira. Dos equipos que tienen objetivos antagónicos, ya que los pontinos están a un punto del descenso y los arnoieses a dos de la zona de play off. Pese a la diferencia clasificatoria, el encuentro se presume muy igualado y sin favorito, tal y como suele ocurrir en los derbis.

Dani Prado, entrenador del Cented, comenta que “ninguno de los dos equipos llegamos al encuentro en una situación cómoda, ya que nos jugamos mucho. Ellos por arriba y nosotros por abajo. Nosotros afrontamos el choque como una final más de las cuatro que nos quedan, sabiendo de la importancia que tiene el partido y, más aún, jugando en casa, por lo que vamos a salir a ganar, no nos vale el empate. Sabemos que un derbi todo se iguala y la clasificación, en este tipo de encuentros, no importa. Todos los jugadores se conocen mucho y está claro que ambos equipos queremos ganar. Tenemos muchas ganas de competir y ahora todos los jugadores corren. Desde que llegamos les dijimos al futbolistas que los partidos duran 100 minutos y hay que estar a tope”.

Prado tiene las bajas de Veloso y Bustelo, además de las dudas de Álex Vázquez y Edu Otero.

Equipo visitante

En el Arnoia, su técnico Manel Vázquez sostiene que “llegamos al partido con ilusión y ganas, ya que jugamos en un buen escaparate a nivel futbolístico como es Oira, un campo importante en la provincia. Hay que dar buena imagen e intentar competir de la misma manera que estamos haciendo, además de agotar todas las posibilidades que tenemos para quedar lo más arriba posible y ojalá llegar a la última jornada con opciones de finalizar entre los cinco primeros”.

En cuanto al Cented apunta que “nos enfrentaremos a un rival muy necesitado de puntos y que está en un mal momento clasificatorio, por lo que tiene la presión de ganar para salir de abajo. Es un equipo ourensano y nos duele verlo en esta situación y más con la necesidad que tenemos de que haya los máximos equipos posibles de la provincia en categoría autonómica”. Vázquez no podrá contar con Rubén Arce y Veloso.

Oira, 17:00 horas.