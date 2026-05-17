El Velle tuvo mayor acierto (1-2)

El Velle cerró la temporada con un buen sabor de boca, al derrotar por 1-2 al Muíños y con la posibilidad de acabar ocupando el cuarto puesto de la clasificación, siempre que esta tarde pierda el Nogueira su partido ante el Allariz.

En la primera parte, ambos salieron a la espera de lo que hiciera el rival, pero las emociones llegaron muy pronto. Se adelantaron los visitantes en una internada por la banda izquierda de José que, al llegar al borde del área, cedió el balón atrás para que Bruno Dacal, de tiro raso, superase a Suso poniendo el 0-1.

Los anfitriones consiguieron equilibrar la balanza diez minutos más tarde, en un saque de esquina ejecutado por Álex Fernández y que Varandela remató de cabeza entrando por el segundo palo y de esa manera poner el 1-1.

El Muíños fue más peligroso a la hora de generar, pero era el Velle el que tuvo un poco más de llegada, aunque en ese momento nadie terminó de poner en apuros tanto a Suso como a Cristian. Tras el descanso, los locales salieron más encima de su oponente, pero en más de una ocasión terminaban cayendo en el fuera de juego bien ejecutado, como en algunos pasajes de los 45 minutos iniciales.

El partido siguió abierto. El conjunto verdiblanco fue adelantando líneas, mientras que el Velle intentaba sorprender a las espaldas.

Precisamente los visitantes se encontraron así con el segundo tanto del encuentro, en un saque de falta desde el medio del campo. El esférico a la espalda de los centrales fue aprovechado por Quique que, tras regatear la salida del cancerbero Suso, terminaría marcando a puerta vacía el 1-2.

Intentó reaccionar el equipo de Diego González, pero no estuvo muy fino en los últimos metros. Tal vez el reparto de puntos hubiera sido lo más justo, pero el acierto del Velle le permitió llevarse los últimos tres puntos de la temporada en el campo de A Moreira. En los próximos días ambos entrenadores sabrán si continuarán una campaña más dirigiendo a estos equipos.

Ficha técnica Muíños: Suso; Miguelín, Juancar, Rubén Lamelas (Tazos, minuto 62), Pena (Kevin, minuto 70), Guille, Grego, Varandela (Édgar, minuto 70), Hugo Quintana, Álex Fernández y Chery. Velle: Cristian (Modesto, minuto 46); José, Mario Langa (Adrián Pérez, minuto 65), Rodrigo Velasco, Bruno Dacal, Brais (Quique, minuto 70), Antón (Rouco, minuto 74), Javito (Oute, minuto 70), Hugo, Civile y Said. Árbitra: Uxía Boimorto; siendo asistida en las bandas por Celia Feijóo y Alicia Gallego. Enseñó cartulinas amarillas a los jugadores Juancar, Hugo Quntana y Chery, todos del Muíños. Goles: 0-1, minuto 5: Bruno Dacal; 1-1, minuto 15: Varandela; 1-2, minuto 76: Quique.