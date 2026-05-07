Este verano, ojo al dato con el Basket Data Summit 2026 en Ourense

No hace milagros, pero ayuda a mejorar. El uso de la tecnología de la información en el deporte sigue ganando terrero y, comprenderlo, abre puertas. Un factor que se ha ganado estar de moda y que será tratado en profundidad en el Basket Data Summit 2026, un campus que se celebrará en Ourense los días 26, 27 y 28 de junio. Una cita que tiene al baloncesto muy presente (con un clínic de entrenadores asociado), pero que está abierta a técnicos, directivos o practicantes de cualquier otro deporte, porque su importancia salta de la cancha, al césped pasando por las pistas de esquí.

Un evento organizado por la unión del COB, la Diputación de Ourense y la empresa SBL Education, especializada en el empleo de los datos en el deporte con una vertiente educadora. En el salón de actos de la Tecnópole estuvieron Diego Regueira y Moncho López, presidente y entrenador cobista; Quique Álvarez, asesor de Política Deportiva de la Diputación; y Óscar Yáñez, director de SBL Education.

“Es un proyecto que me enorgullece porque no solo vamos a hablar de baloncesto, sino también de información y comunicación. Y la idea de este campus y del clínic va más allá de solamente el baloncesto. Hablará de cómo utilizamos la información, qué obtenemos de cada partido, de cada jugada, de cada estadística para poder crecer y aprender con ella”, explicó Diego Regueira sobre un evento que abrirá las inscripciones la próxima semana a través de la web basketdatasummit.com.

Varias áreas

La actividad se dividirá en diferentes bloques. En el inicial, se tratará el uso del dato en el baloncesto, que dejará paso a un bloque centrado en la comunicación y a otro en que reputados entrenadores como Diego Ocampo (Manresa), Moncho Fernández (Girona), Javi Rodríguez (Oviedo) o Raquel Romo (Avenida y selección femenina) explicarán su experiencia con la tecnología. “Son entrenadores que llevan mucho tiempo usando estas herramientas. Son de los primeros en España que le han dado mucha importancia al análisis de datos en su trabajo de campo y decisiones de partido”, amplió Moncho López sobre sus colegas de profesión, entre los que también estará Pepu Hernández, cuando se cumplen 20 años del título mundial de España con él como seleccionador.

Un cartel de lujo, con especialistas de máximo nivel en cada una de las áreas que se pondrán sobre la mesa y sobre el parquet. “Es un evento que estará abierto a todo el mundo, aficionados, deportistas, gestores, entrenadores… Tres días para aprender, disfrutar y compartir sus ideas sobre el uso de datos aplicado al baloncesto y al deporte general”, recordó Óscar Yáñez, al frente de SBL Education. Se trata de una actividad “pionera en Galicia que abarca más allá del baloncesto, y eso lo queremos dejar claro”, recalcó Moncho López, con un pie en este curso y otro en el XXVI Clínic de Baloncesto de la Diputación de Ourense que se realiza de forma integrada, en esas mismas fechas y compartiendo ponentes.

Con el objetivo de seguir promocionando el baloncesto en Ourense, el Basket Data Summit 2026 pide paso en el comienzo veraniego. “Como institución, nuestro deber es colaborar en este tipo de inciativas y continuar y mejorar incluso la relación que tenemos con el COB. Pondremos a disposición 50 entradas becadas para las personas que estén federadas en la provincia, para aquellos que dinamizan el básket en Ourense”, apuntó Quique Álvarez dando voz a la Diputación provincial.

Baloncesto, mucho, pero mirando más allá. Las canastas no solo se anotan, también se explican con datos y números. Y Ourense será el epicentro para entenderlo.

Pizarras de élite en un clínic de categoría

Volvió para quedarse. Ya lo habían confirmado desde la organización el pasado mes de septiembre. El Clínic de Baloncesto de la Diputación vivirá su edición 26 de forma paralela al Basket Data Summit, celebrándose el domingo 28 de junio. Una simbiosis baloncestística que promete con un cartel que consolida su estatus de referente en España y más allá de sus fronteras. “Hablamos de un clínic de los más prestigiosos que hay en nuestro país. Me atrevería a decir que, incluso, internacionalmente, sobre todo en nuestra área de influencia que es Portugal. Para los entrenadores portugueses es un clínic de referencia, muy importante. Y este año tiene la característica especial de que va asociado al Basket Data Summit”, explicó Moncho López.

Acento gallego

En esta edición, el acento gallego será el predominante gracias al ourensano Diego Ocampo, el santiagués Moncho Fernández y el porriñés Javi Rodríguez. “Los ponentes que asistirán al clínic son tres de los mejores entrenadores gallegos de la actualidad que están muy relacionados, además, con los datos. El clínic va a tener este matiz especial que nos puede interesar a todos. Realmente mi papel aquí fue levantar el teléfono para llamar a tres amigos”, señaló el entrenador cobista.

Un trabajo previo para que las pizarras de máximo nivel compartan sus conocimientos. Gente de la casa que seguirá teniendo protagonismo en un futuro. “Los entrenadores gallegos están en un gran momento. Miguel Méndez en la selección femenina, Suso Garrido y Lino López en la Liga Femenina o el ferrolano Antonio Pérez en Túnez, en la llamada NBA africana. En el futuro seguiremos manteniendo un cartel de lujo”, confirma Moncho López, que ya comienza a darle vueltas a la cabeza de cara a las próximas ediciones del clínic.