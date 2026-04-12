El Verín visita al Polígono en una salida con peligro

Esta tarde, el Polígono recibirá al líder Verín con la novedad en su banquillo. Tras quedar eliminado de la Copa, Jorge Regal comunicó que dejaba el equipo y será el entrenador de los juveniles, Eloy López, quien asume el puesto hasta el final de liga: “Hay que remar con estas seis jornadas hacia adelante, terminando la competición lo mejor y lo más alto que se pueda”.

Sobre cómo se le cambia la mentalidad a una plantilla que no se juega por nada, entiende que “no es un equipo que se deja ir y que tenía sobre todo mucha ilusión por la Copa, cuando vimos que el play off se nos quedaba un poquito por arriba. Su mentalidad es ganadora y el bloque es casi el del año pasado”.

En lo personal sabe que esto es un reto a futuro, “porque al ser hombre del club y estando con los juveniles ya me pidieron que les eche una mano cuando vino Regal solo y ahora me piden que acabe estas seis jornadas lo mejor posible y con ilusión porque es una experiencia nueva para mí”.

Acerca del partido de hoy: “Creo que con los equipos de arriba se nos da mejor que con los de la zona baja, porque la motivación que tienen los jugadores se debe a que son muy competitivos y ellos están concienciados de que hay que ganar y más en casa”.

El líder

El Verín ha sido uno de los beneficiados por el parón de Semana Santa, ya que para su técnico Vítor Ferreira, fundamentalmente “sirvió para que los jugadores liberasen la tensión, intentar relajarse un poco y recuperar algunos futbolistas. En mi caso, estuve planificando los últimos seis partidos que nos quedan, tremendamente importantes, y este en particular que será de una exigencia máxima ante un adversario muy difícil que ya nos ganó 0-3 en casa y eso demuestra su calidad”.

Pero al ser el Polígono un rival que no se juega nada, afirma que “todos los equipos que juegan ante nosotros están tremendamente motivados y jugando ante el primero son aún más competitivos, por eso sabemos el nivel de dificultad que tenemos y que no podemos relajarnos para nada”.

En cuanto a las claves del partido, el entrenador portugués pasa “por no regalar nada, estar muy concentrados y ser más intensos que el Polígono”.

Con respecto a la última hora de ambos equipos, el conjunto industrial sigue sin poder contar con los delanteros Borja Sanmiguel y Víctor Cacharrón, lesionados; y Germán Pérez, por tarjetas. Es duda el lateral Iago Ares.

Mientra, en el cuadro verinense no jugarán Búfalo y el defensa Pablo Pazos, con molestias físicas.

Antonio González, 17:30 h.