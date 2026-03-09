Vida extra en Celanova tras empatar con tres goles en diez minutos (3-3)

Tarde soleada en San Rosendo, para una cita muy importante en la lucha por la permanencia entre el Sporting Celanova y el Tyde, que terminó en tablas (3-3) en un partido loco. Mucho respeto en el arranque, donde ninguno inquietó las inmediaciones del área rival.

Al cuarto de hora, contratiempo importante en los visitantes al lesionarse su portero Borja Santos. La incidencia no afectó a los de Tui, que tras avisar con un larguero en el minuto 23 lograban adelantarse por medio de Rabadán, aprovechando un pase entre líneas. Alberto Blanco, con un gran disparo que repelió el portero Cata, estuvo a punto de igualar.

En la reanudación, segundo jarro de agua fría para los locales tras una cesión al portero Borja, que sin éxito intentó recortar a Rabadán, quien robó la pelota y marcó a puerta vacía. Sin tiempo para recuperarse, los visitantes aumentaban la distancia en otro fallo defensivo que Mafi resolvía en el mano a mano ante Borja para el 0-3.

Ficha técnica Sporting Celanova: Borja Suárez; Albertito, Mociño, Rivera, Javi Gallego (Unai, m.86), Adrián (Íker Baltar, m.78), Emmanuel (Rizos, m.46), Mauro Dorado, Coello y Manu (Brais Pérez, m.65). Tyde FC: Borja Santos (Cata, m.14) Sergio Álvarez, Tino, Ismael Lage (Arón, m.67), Mafi, Rocha (Fabián, m.67), Maxi, Álex Tome, Rabadán, Luis Rivas (Adrián González, m.67) y Juan (Albertito, m.77). Goles: 0-1, minuto 28: Rabadán; 0-2, minuto 51: Rabadán; 0-3, minuto 53: Mafi, m.53; 1-3, minuto 63: Adrián Mociño; 2-3: minuto 68: Rizos; 3-3, minuto 73: Mauro Dorado. Árbitro: Iago Lombao (Santiago). Expulsó a los visitantes Tomé por doble amarilla (m.45 y m.55) y Rabadán por roja directa (m.64).

Los visitantes quedarían en inferioridad después de una entrada de Tomé a Coello que significaba la segunda amarilla. Adrián Mociño daría esperanzas a los locales y reduciría distancias al aprovechar un balón muerto en el área. El Tyde se quedaría con nueve jugadores por la roja a Rabadán por protestar. Los locales supieron aprovechar la doble superioridad y Rizos, tras asistencia de Alberto Blanco, y en el minuto 73 Mauro Dorado, de volea, igualarían la contienda culminando diez minutos de locura. Brais Pérez pudo completar la hombrada, pero su remate se marchó alto.