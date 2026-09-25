El Voleyourense empieza

La pretemporada del Aceites Abril Voleyourense ya pasó su ecuador. La liga empieza dentro de solo ocho días, aunque el curso oficial se pone en marcha antes, mañana mismo, con la Copa Galicia que se disputa en A Coruña. El conjunto ourensano disputa desde las 12:30 horas la segunda semifinal, con el Autos Cancela Zalaeta como rival. Dos horas antes, cita con la primera de las semis, la que mide al Arenal Emevé con el Ciudad de A Coruña, el antiguo Calasancias. Los ganadores pelearán por el título en una final que se disputará a las 18:00 horas.

El Voleyourense 2026-2027 es muy parecido al de la pasada temporada. En la plantilla, una sola baja, la de la colombiana Michel, que no renovó. En el capítulo de llegadas, tres fichajes, las de las receptoras Carol (Extremadura Arroyo) y Carolina (Teis) así como la central Laura (Teis). Lo demás, todo igual, desde la nómina de jugadoras al cuerpo técnico en el que repiten como primer entrenador Pablo Pérez y como segundo Gabriel Rivera.

De esta manera, el conjunto ourensano tiene mayor fondo de armario. “En una liga tan larga y exigente contar con dos jugadoras más nos permite trabajar con más comodidad”, asegura Gabriel Rivera, el segundo técnico.

“El objetivo es el de conseguir la permanencia lo antes posible y a partir de ahí, lo que llegue a mayores, bienvenido sea. Para mala experiencia ya nos llegó la de la temporada del debut (hace tres años, que terminó en descenso, además con muy malas sensaciones). El año pasado las cosas ya salieron mejor y esperemos que el equipo siga evolucionando”, añade Gabi.

Después de la remodelación de las categorías, con la creación de la Superliga 2 Oro, de grupo único, en la categoría del Voleyourense desciende de forma directa el último clasificado y debe afrontar el 'play-off' de permanencia el segundo por la cola, que se mediría a un equipo de la Primera Nacional. Por arriba, los dos primeros disputarán el 'play-off' de ascenso a Oro.

El Aceites Abril Voleyourense comparte grupo con otros 11 equipos. Cinco de ellos son madrileños: Fuentes, Madrid Chamberí, Collado Villalba, Vóley Playa Madrid y Rivas, que será el rival ante el que debutará el 3 de octubre (16:00 horas), en tierras madrileñas. Además, figura el La Laguna canario, el Sestao vasco, el Astillero cántabro, el andaluz Mairena y otros dos equipos gallegos, el Zalaeta y el Ciudad de A Coruña.

La cantera

La pretemporada también arrancó para los más jóvenes de la entidad. El proyecto de cantera del Voleyourense continúa creciendo. “Ampliamos el número de licencias tanto masculinas como femeninas”, finaliza Gabriel Rivera.

Mañana las chicas y pasado los chicos

La temporada oficial se abre este fin de semana con la disputa de la Copa Galicia, que tiene como sede el renovado polideportivo Elviña, en A Coruña. Mañana se disputa la competición femenina, que arranca a las 10:30 horas con la semifinal entre el Arenal Emevé y el Ciudad de A Coruña. A las 12:30 horas, turno para la segunda semifinal, entre el Zalaeta y el Voleyourense. La final, desde las 18:00 horas. Y al día siguiente, con los mismos horarios, el torneo masculino. Las semifinales miden al Intasa San Sadurniño con el Arenal Emevé y al Rotogal Boiro con el Club Vigo Voleibol.