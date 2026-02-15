El Voleyourense cae en un partido muy flojo en Madrid ante el VP Madrid (3-1)

El Voleyourense dio un paso atrás en la competición tras caer ante uno de los equipos de la zona baja, el VP Madrid, al que, por lo menos, le sumó un set.

El equipo entrenado por Pablo Pérez cayó en un encuentro correspondiente a la 17ª jornada de Superliga 2 Femenina. Los parciales fueron 18-25, 25-16, 25-16 y 25-15.

El equipo ourensano arrancó el encuentro con un primer set muy sólido, imponiendo su ritmo y cerrando el parcial por 18-25, con buena estabilidad en recepción y eficacia en la fase de ataque.

A partir del segundo set, el conjunto local elevó su nivel de continuidad y consiguió marcar diferencias desde el inicio de cada parcial. VP Madrid logró sostener la presión desde el saque y mejorar su rendimiento ofensivo, lo que dificultó la construcción del juego del Aceites Abril Voleyourense y permitió a las madrileñas igualar el partido con el 25-16.

El tercer set mantuvo una dinámica similar, con VP Madrid imponiendo su ritmo y cerrando nuevamente por 25-16. En el cuarto, el equipo local consolidó su dominio y cerró el encuentro con un 25-15 que certificó el 3-1 final.

El Voleyourense regresará a Ourense para preparar el próximo compromiso liguero, con el objetivo de recuperar regularidad durante todo el partido y volver a competir al máximo nivel.