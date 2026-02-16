RECUNCHO HEBDOMADARIO
Memoria e violencia en karatepe
RECUNCHO HEBDOMADARIO
A derrota grega na Guerra Greco-Turca (1919-1922) marcou un dos episodios máis dramáticos do convulso final do Imperio otomán e o nacemento da Turquía moderna. Tras o avance inicial das tropa helenas en Anatolia occidental, a contraofensiva nacionalista turca alterou por completo o curso do conflito. A retirada do exército helénico converteuse nun proceso caótico, violento e profundamente traumático tanto para combatentes como para civís.
O conflito iniciárase co desembarco grego en Esmirna en 1919, amparado polas potencias vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Porén, o movemento nacionalista liderado por Mustafa Kemal Atatürk reorganizou as forzas turcas e lanzou unha ofensiva decisiva en 1922. As tropas gregas, superadas e coas liñas de subministro debilitadas, iniciaron unha retirada acelerada cara á costa do Exeo.
Neste contexto de colapso militar e desorde estratéxica producíronse numerosos abusos contra a poboación civil. As tensións acumuladas durante anos de guerra, propaganda e represalias mutuas desembocaran en actos de extrema brutalidade. A rexión de Anatolia converteuse en escenario de incendios, execucións sumarias e desprazamentos forzados.
Un dos episodios máis tráxicos, recollido por diversas fontes locais e testemuños posteriores foi o ocorrido na aldea de Karatepe o 14 de febreiro de 1922, fixo o sábado 103 anos. Durante a retirada, unidades gregas prenderon lume ó asentamento, queimando vivos a todos os habitantes desa aldea. O suceso quedou fixado na memoria local como un dos momentos máis dramáticos daquela retirada.
Con todo, este tipo de accións non foi exclusivo dun único bando. A guerra estivo marcada por unha dinámica de violencia recíproca na que aldeas gregas e turcas foron arrasadas segundo avanzaban ou retrocedían os exércitos. O caso de Karatepe, pola súa dimensión tráxica, converteuse nun símbolo do sufrimento civil nun conflito dominado pola polarización nacional e a deshumanización do adversario..
A traxedia de Karatepe ilustra a dimensión humana das guerras nacionais do século XX: máis alá dos movementos de tropas e as decisións políticas, foron as comunidades rurais as que pagaron o prezo máis alto. Lembrar estes feitos non implica alimentar resentimentos, senón comprender o custo real da guerra e a fraxilidade da convivencia cando o nacionalismo extremo se impón sobre a convivencia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RECUNCHO HEBDOMADARIO
Memoria e violencia en karatepe
Pacto de Vivenda de Galicia
UN CAFÉ SOLO
Los boomers
Bandera blanca de la Superliga
Lo último