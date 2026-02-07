El Voleyourense perdió en un igualado partido ante el Arona (1-3)

El primer partido del año como local para el Voleyourense salió cruz. Derrota por 1-3 ante el Arona en un igualado encuentro en el que el conjunto ourensano no logró culminar en los momentos decisivos. Los parciales fueron de 24-26, 17-25, 25-17 y 22-25.

Los de los finales igualados continúan siendo uno de los hándicaps para el Voleyourense. Ayer cedió dos de los sets en los puntos clave finales. El primero se lo quedaron las canarias por un tanteo de 24-26 y el duelo se le complicó todavía más cuando las de Pablo Pérez cedieron también el segundo, aunque este más holgado, por 17-25.

Tenían que reaccionar las ourensanas y lo hicieron para dominar el tercer set y quedárselo devolviendo los ocho puntos del anterior: 25-17.

En el cuarto parcial, que ya sería el definitivo, el conjunto local fue siempre por detrás en el marcador, aunque con desventajas asumibles hasta el primer tercio. Ahí se le empezaron a terminar las opciones al Voleyorense: 9-17.

Pero las anfitrionas no se rendirían, para ir reduciendo la desventaja hasta el 18-20. Todavía estaba por detrás, pero la dinámica era alentadora. Hicieron dos puntos seguidos las canarias y cuatro las locales, para igualar a 22 puntos. Ahí se terminó el intento de remontada del Voleyourense, que murió en la orilla: 22-25 para la tercera derrota consecutiva.