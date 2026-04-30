En Portada: Jácome, Mascarillas, Kitchen... ¿es usted de chorizo o de chistorra?

Cierto es que el toro de Osborne es un símbolo muy español, y que debemos felicitarlo por su 70 aniversario, pero unas buenas chistorras de la plaza de Abastos no hubieran quedado mal como foto de portada este 30 de abril. Desde luego, la primera página de La Región no deja una sola noticia para los restos. De entrada, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, multiplicó por cinco su salario municipal, supuestamente con dedicación exclusiva, en una de sus cuentas entre enero de 2019 y abril de 2024, según se recoge en el sumario abierto contra él. Las cantidades que el regidor califica de "residuales" superan el millón de euros. La acusación también destapa 18 propiedades que no figuran en su declaración de bienes. La defensa del regidor alega que Auria no es una empresa. Y es que claro, uno lo ve por la calle y piensa: este hombre no tiene ni para una americana como Dios manda.

Por otra parte, el empresario y presunto conseguidor, Víctor de Aldama, afirma que entregó mochilas con casi 4 millones de euros en el Ministerio de Transportes o en la casa del exministro del ramo, José Luis Ábalos, y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo sabía todo.

Y además, el inspector de la Udef, Manuel Morocho, sostiene que la trama Kitchen para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, se creó sin autorización judicial. Y añade que recibió presiones para excluir el nombre de Rajoy de los informes. Tampoco debía poner M. R., eso sería copiar los que había elaborado Bárcenas con la contabilidad B.

Y de postre, los hijos de Jordi Puyol sostienen que el expresident desconocía el legado "opaco" que el abuelo Florenci había dejado en Andorra.

La pregunta que les traslado es la siguiente: ¿cómo le gustan a usted los chorizos… picantes, criollos o en forma de chistorra?