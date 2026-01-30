Carlos Alcaraz logra una victoria épica ante Zverev y alcanza su primera final de Australian Open (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5)

Carlos Alcaraz accedió a la final del Australian Open tras derrotar al alemán Alexander Zverev en un partido que sobrepasó las cinco horas. El murciano logra el pasa a su primera final del Grand Slam australiano tras cinco sets ante Zverev donde tuvo que superar calambres en la mitad del partido.

Con un marcador de (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5)el español juega el próximo domingo su primera final en el Rod Laver Arena donde espera al vencedor del duelo entre Jannik Sinner y Novak Djokovic.

El número uno del mundo estuvo contra las cuerdas y Zverev tuvo la posibilidad de acabar con el sueño de el del Palmar muy afectado por los calambres que permitieron que el alemán empatara el partido a dos sets y al que tuvo con 5-4 y saque para hacerse con el puesto en la final.

Y esta no será una final cualquiera ya que Alcaraz tendrá una cita con la historia el domingo en la Rod Laver Arena donde a sus 22 años, 8 meses y 26 días, buscará convertirse en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro `grandes` con un séptimo con el que igualaría a leyendas como el estadounidense John McEnroe o el sueco Mats Wilander. Sinner o el serbio Novak Djokovic serán su rival.

El primer set estuvo marcado por la igualdad en el saque durante los primeros seis juegos hasta que Alcaraz pudo romper el saque de su rival y mantenerlo con su servicio para un 6-4.

En el segundo set, el español se vio obligado a remontar un 5-2 que llevó hasta el tie break que cayó del lado de Alcaraz 7-6.

Calambres y remontada

En el tercer set las sensaciones eran mucho mejores las de Alcaraz en una batalla mental que tornaría a física. Con 4-4 comenzó a sufrir calambres que lo llevaron a perder los dos siguientes set 6-7 y 6-7.

Tras perder su segundo servicio del partido y verse abajo en el quinto y definitivo set y con su rival jugando muy sólido y a gran nivel. El número uno del mundo pudo recuperar el `break`, pero no sacó partido a sus bolas de rotura y se vio contra las cuerdas con Zverev sacando para ganar el partido con 5-4. Al alemán le aparecieron `fantasmas` del pasado, no sujetó su poderoso saque y terminó cayendo con un nuevo `break` tras un innecesario error con su `drive` y una volea ante un `passing` en carrera del español que se estrelló en la red.