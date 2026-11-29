Carlos Alcaraz mantiene vivo el sueño de España en la final de la Copa Davis. El tenista murciano derrotó este domingo al italiano Flavio Cobolli por 6-2 y 7-6(4) en Bolonia y puso el 1-1 en la eliminatoria, que se decidirá en el partido de dobles. La selección española tendrá así una última oportunidad para conquistar su séptima Ensaladera, siete años después de su último título.

El triunfo de Alcaraz llegó después de que Rafa Jódar perdiese el primer punto ante Lorenzo Musetti. El italiano se impuso en tres sets (7-6, 2-6 y 2-6), en un encuentro en el que el español terminó cediendo ante el juego de su rival y las dificultades físicas. Con Italia a un solo punto del título, el número uno español asumió la responsabilidad de igualar la final.

Alcaraz respondió con autoridad ante Cobolli, al que ya había derrotado hace apenas unos días en las ATP Finals. El murciano dominó el primer set por 6-2 y tuvo que trabajar más en el segundo, que se resolvió en el desempate. Allí consiguió cerrar el encuentro por 7-4 y devolver las opciones a España.

El encuentro dejó también una nueva muestra de la regularidad del español en esta competición. Alcaraz suma ya siete victorias en ocho partidos individuales de Copa Davis y encadena seis triunfos consecutivos. Además, cierra su gira de pista cubierta de 2026 con un balance de 16 victorias y ninguna derrota, según los datos difundidos por la ATP.

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El dobles decidirá al campeón

La Ensaladera se resolverá ahora en el tercer y definitivo partido. La pareja española formada por Marcel Granollers y Pedro Martínez se medirá a los italianos Matteo Berrettini y Andrea Vavassori. El capitán David Ferrer había anunciado inicialmente a los dos primeros, aunque no se descartaba un posible cambio con la entrada de Alcaraz.

Italia aspira a conquistar su cuarto título consecutivo, mientras que España busca levantar su séptima Copa Davis y recuperar un trofeo que no gana desde 2019. La final, disputada en Bolonia, llega así a su último punto con la eliminatoria igualada.