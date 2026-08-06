Alcaraz no jugará en Cincinnati y es duda para el Abierto de EEUU

Carlos Alcaraz renunció a disputar el Masters 1.000 de Cincinnati, previsto del 13 al 23 de agosto, debido a los problemas de muñeca que arrastra desde abril, informó la organización del torneo. “Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible”, afirmó el director del torneo, Bob Moran, en un comunicado difundido por la organización.

“Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro”, añadió Moran. La baja del murciano priva al torneo estadounidense de su vigente campeón. Alcaraz conquistó el título de Cincinnati el año pasado y debía defender la corona en esta edición.

El español tampoco participó en el Masters 1.000 de Montreal

El español tampoco participó en el Masters 1.000 de Montreal, otro de los torneos de preparación para el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada. Alcaraz no disputa un partido oficial desde abril. La lesión de muñeca le obligó a interrumpir su calendario y retrasó el regreso previsto para la gira norteamericana sobre pista dura. La ATP recordó que el tenista español presenta un balance de 22 victorias y tres derrotas esta temporada. Además, conquistó dos títulos antes de verse apartado de la competición por sus problemas físicos.

La ausencia en Cincinnati supone otro contratiempo para el actual número dos del mundo, que tenía previsto regresar a la competición durante la gira estadounidense.

El torneo de Cincinnati reunirá a varias de las principales figuras del circuito masculino y femenino en la antesala del Abierto de Estados Unidos. Por el momento, el entorno de Alcaraz no anunció una fecha concreta para su regreso. La prioridad del español continúa centrada en completar la recuperación de la muñeca antes de volver al circuito ATP.

La recuperación absoluta es el principal desafío de Carlos Alcaraz, que, en su hoja de ruta, tenía fijada la presencia en Cincinnati y después en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del curso y que ganó la temporada pasada. La dolencia ha dejado sin opciones al español en Roland Garros y Wimbledon, dos eventos donde llegó hasta el final en 2025. Con triunfo en París y final en Londres. Ahora mira a Nueva York, pero en el caso de llegar no lo hará en unas óptimas condiciones.

Tras Washington, de categoría 500 y Los Cabos, 250, ya en circulación, llega el Masters 1000 de Canadá, en Montreal, sin sus principales cabezas de cartel: además de Alcaraz, el evento no contará con el número uno del ranking mundial, Jannik Sinner, ni con el serbio Novak Djokovic.