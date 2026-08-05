Rus, la favorita del Cidade de Ourense, repitió su destino

La francesa Tiphanie Lemaitre sube a la red en el partido ante Yasmine Kabbaj.

Después de dos días con la fase previa como protagonista, el Torneo Internacional Cidade de Ourense de tenis femenino vivió el arranque del cuadro final. Sorpresa para comenzar, con Arantxa Rus repitiendo su destino. La neerlandesa, segunda favorita en la cita del Club Santo Domingo, volvió a perder en primera ronda como hiciera la pasada edición, esta vez ante la francesa Oceane Dodin. Fue en tres sets. Cedió el inicial por 3-6, se rehízo en el segundo para igualar con un claro 6-2, pero cayó en la tercera y definitiva manga por 3-6 para despedirse del torneo ourensano, puesto que no compareció en dobles junto a su compatriota Rose Marie Nijkamp, dejando la victoria a la duple Yufei Ren y Daria Khomutsianskaya.

El cuadro individual disfrutó de otros cinco partidos. Cómoda victoria de Kira Pavlova, que superó a la española Eva Álvarez Sande por un doble 6-1. Todavía más sencillo fue el triunfo de la neerlandesa Britt du Pree, que le endosó un doble 6-0 a la norteamericana Sofía Camila Rojas, que llegaba procedente de la previa.

La número 1 del cuadro, la belga Greet Minnen, debuta hoy no antes de las 13:00 horas ante la india Yamalapalli

En dos sets, 6-1 y 6-3, venció la marroquí Yasmine Kabbaj, sexta favorita del torneo, su duelo ante la francesa Tiphanie Lemaitre.

Mucho más trabajada fue la victoria de la italiana Camila Zanolini en el duelo de jugadoras procedentes de la “qualifying” ante la neerlandesa Rose Marie Nijkamp: 7-6(4) y 6-4.

El otro encuentro de primera ronda individual se saldó con el triunfo de la bielorrusa Daria Khomutsianskaya ante la neozelandesa Elyse Tse por 6-2 y 6-4. Con esta duelo, está completo ya el enfrentamiento de segunda ronda por la parte baja del cuadro. Así, Khomutsianskaya se medirá a la francesa Oceane Odin, la verduga de Arantxa Rus.

Hoy debutará la primera favorita, la belga Greet Minnen, que en la pista 6 y no antes de las 13:00 horas jugará su partido de primera ronda ante la india Sahaja Yamalapalli. También saltará a pista la tercera favorita, la británica Alicia Dudeney, que jugará a las 10:00 horas en la pista 4 ante la rusa Ekaterina Yashina.

Cuadro de dobles

Ayer también arrancó el cuadro de dobles femenino. Pasaron las dos primeras favoritas, las chinas Feng Shuo y Li Zongyu (número 1) y las británicas Freya Christie y Alicia Dudeney (2), aunque ambas necesitaron del super tie-break.