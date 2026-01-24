El Arenteiro visita a un Racing de Ferrol en su peor momento

El Arenteiro viajó desde Espiñedo rumbo a Ferrol donde, desde las cuatro y media, se enfrentará al equipo departamental. Será el tercer derbi gallego para los verdes que cayeron en casa ante el Lugo, empataron en Pontevedra y ahora quieren aprovecharse del mal momento que atraviesan los ferrolanos para volver con un resultado positivo. Aunque en la tarde de ayer se especuló con que se podía suspender el partido por el desprendimiento de unas chapas en la cubierta de la tribuna de A Malata, finalmente los bomberos aseguraron la estructura y, tras una reunión entre Concello y dirigentes del club, acordaron que el partido se podría celebrar.

En la mañana de ayer, el Arenteiro realizó el último entrenamiento de la semana en el campo de A Uceira sin mayores novedades. Para el encuentro de esta tarde ya no están Willian de Camargo, Sergio Aguza ni Martín Ochoa y sí que entran en la convocatoria Rubén Richarte, Lluis Llácer y el último fichaje, Chuca, que podría tener sus primeros minutos como jugador verde en un campo que conoce bien, ya que perteneció al Racing de Ferrol en su etapa en Segunda División.

Momento

El técnico verde Jorge Cuesta considera que su equipo “llega bien al partido. Aunque los resultados no son lo buenos que queríamos, el equipo sale reforzado de los encuentros y pienso que estamos en el buen camino”. Sobre el rival dijo que “es verdad que están en una dinámica negativa, pero es un equipo muy talentoso, que tiene gente muy rápida a campo abierto y que, estando con tranquilidad y estabilidad, es junto al Tenerife el mejor equipo de la categoría. Esperamos que salgan muy fuertes para demostrar el cambio que están dando, por eso será importante frenar su salida inicial e ir poco a poco creciendo en el partido a través de la pelota, tener transiciones largas y seguir mejorando para tener más gente en el área y más ocasiones de gol, que es algo que fuera de casa nos está faltando”.

Enfrente estará un Racing de Ferrol que no atraviesa por su mejor momento. Cuatro derrotas en los últimos cuatro partidos llevan los departamentales que se han llevado por delante al técnico Pablo López. Llegó Guillermo Fernández Romo, tras estar un partido Michel Alonso como interino, pero el equipo sigue sin reaccionar. Para hoy la única baja es Gelardo, que dejó el equipo y firmó en el Nástic de Tarragona. Recupera a Migue Leal, después de una sanción, y a Artetxe y Sergio Tejera que vienen de una lesión.