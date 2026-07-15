Volver a mirar

Me sorprendió el anuncio de la marca de frutas Esselunga: una niña entrega a su padre un melocotón haciéndole creer que es un regalo de su madre. No hacen falta muchas palabras para comprender el mensaje: esa pequeña desea que sus padres vuelvan a mirarse con cariño.

El vídeo pone de manifiesto una verdad sencilla y profunda: los hijos, de manera natural, anhelan ver unidos a sus padres. Su mayor seguridad afectiva nace de sentirse queridos y de comprobar que quienes les dieron la vida también se quieren entre sí. No se trata de idealizar las relaciones ni de ignorar las dificultades que toda convivencia conlleva, sino de recordar que el amor no es solo un sentimiento espontáneo. También es una decisión que se cultiva día a día con pequeños gestos, con paciencia, con perdón y con el deseo de volver a encontrarse.

La genialidad del anuncio reside precisamente en que un simple melocotón se convierte en un símbolo de reconciliación. A veces basta un detalle, una mirada o una palabra para romper el hielo y abrir de nuevo el camino al afecto. Los niños, con su inocencia, suelen recordarnos lo esencial: que merece la pena esforzarse por cuidar el amor.

Para mí esa es la enseñanza más valiosa de esta campaña: el cariño no siempre surge por sí solo, pero casi siempre puede trabajarse. Y cuando se hace, los primeros beneficiados son quienes observan el mundo con los ojos limpios de un niño.

Ernesto López-Barajas

González

(Santiago de Compostela)