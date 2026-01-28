El Barça hace los deberes y pasa directo a octavos

Lamine Yamal del FC Barcelona en acción durante el partido de la Fase MD8 de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26 entre el FC Barcelona y el F.C. Copenhague en el estadio Spotify Camp Nou el 28 de enero de 2026 en Barcelona, España.

El FC Barcelona cumplió con sus deberes de ganar y golear al Copenhague y estará en los octavos de final de esta Champions.

Fue una noche de disparidad de emociones. Porque lo primero fue digerir el gol inicial de Viktor Dadason, que aprovechó un balón al espacio de Elyounoussi a la espalda de los centrales para plantarse en mano a mano frente a Joan Garcia y abrir el marcador. Lo que no debía pasar, pasó. El Barça tuvo que remar y lo hizo tras el descanso.

Hansi Flick optó por dar descanso a Eric Garcia y que fuera Marc Bernal quien hiciera pareja de pivotes con Dani Olmo. Y el joven centrocampista puso a prueba a Kotarski tras un rechace a tiro de Lewandowski, quien poco después ya no falló y convirtió en el ansiado 1-1 una gran jugada colectiva iniciada en Dani Olmo y con peso clave para Lamine Yamal, que se la puso en bandeja al 9.

Y visto que muchos de los otros resultados acompañaban, el Barça seguía buscando la remontada y los 3 puntos para meterse en esa zona privilegiada de acceso a los octavos de final. Y lo logró con suerte, porque la fortuna también está del lado de los mejores y esta vez acompañó al tiro que salió de la bota de Lamine Yamal y que rebotó ligeramente en un defensa danés para colarse en las redes de un superado Kotarski. Un gol que dejaba provisionalmente al Barça en quinta posición. Bendito rebote.

Cuando las cosas se ponen de cara, todo sale rodado. Tanto que un penaltito sobre Lewandowski lo tiró Raphinha para que el brasileño pusiera el 3-1. El Barça estaba ya desenfrenado y se apuntó a la fiesta, con el 4-1 de falta directa.

El Barça volvió a remontar para irse con billete directo a los octavos de final. ¿Debe mejorar el Barça? Claro. Sobre todo en la consistencia y en evitar errores defensivos. Pero Pedri estará en octavos y el Barça, con el canario, es otra cosa. De momento, deberes hechos.