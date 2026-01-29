La “Carreira Pozo do Demo” está de vuelta en Verín

Ocho años después, la “Carreira Pozo do Demo” regresa al calendario deportivo verinense para cumplir su octava edición. La prueba, que contará con las modalidades de andaina y trail, manteniendo su carácter popular y accesible, se celebrará el domingo 29 de marzo.

Ayer, tuvo lugar la presentación del evento, donde Diego Lourenzo, concejal de Deportes; y Amaia Álvarez, en representación de la Asociación de Sendeirismo Ruta das Augas, destacaron el “valor simbólico e social da recuperación dunha proba moi vencellada ao territorio e á práctica deportiva popular”.

Para poder participar en la prueba que está organizado polo Concello de Verín en colaboración con la Asociación de Sendeirismo Ruta das Augas, habrá que inscribirse de forma online a través de Saudeter (trail y andaina). En el caso de que solo se quiera participar en la andaina, también se podrá inscribir presencialmente en la tienda Multisport Verín.

Todo ya está preparado para una actividad que no se celebra desde el año 2018 y que en otras ediciones reunió alrededor de medio millar de participantes.