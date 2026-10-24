La piel fina

Allí donde va el líder de Vox, Santiago Abascal, en la campaña pree-lectoral se organizan protestas unas veces con más violencia que otras, que obligan a la intervención policial. Ante esta situación, por ejemplo, el portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha instado a “todos” los dirigentes políticos de la ciudad a condenar la violencia “de forma firme y rotunda”, tras los altercados por la visita de Abascal, quién se queja de que las protestas en su contra están organizadas por el Gobierno. También, últimamente, a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le persiguen los profesores y otros sectores que protestan contra sus políticas y su negativa a negociar con ellos, y se queja de que no puede salir a la calle con tranquilidad

Abascal y Ayusio pasan por la misma situación que lleva sufriendo el presidente del Gobierno desde hace tiempo, la imposibilidad de acudir a determinados lugares sin encontrarse con manifestaciones en su contra, a veces incluso con agresiones, mientras que esos mismos dirigentes se alegran de que no pueda salir a la calle si no es con un cordón de silencio a su alrededor. Ahora ellos se quejan de lo mismo, de que no son bien recibidos, que su presencia genera protestas por los mismos hechos, a pesar de que aguantar va en el sueldo.

Miguel Lorenzo, por personalizar en alguien que se ha quejado del ataque a Abascal, tendría que defender a Sánchez, pero ni a él, ni a ningún dirigente del PP, ni de Vox, se les ha escuchado pedir a Milei ni a quienes insultan a Pedro Sánchez que dejen de hacerlo, Todo lo contrario, lo justifican, La última, una vez más Isabel Díaz Ayuso.

Abascal protesta a continuación de que el presidente de Argentina, Javier Milei, insultar al presidente del Gobierno, elegido democráticamente y le caracterizara como un dictador, y el líder de Vox aplaudiera porque es el mismo calificativo que él le dedica. Miguel Lorenzo, por personalizar en alguien que se ha quejado del ataque a Abascal, tendría que defender a Sánchez, pero ni a él, ni a ningún dirigente del PP, ni de Vox, se les ha escuchado pedir a Milei ni a quienes insultan a Pedro Sánchez que dejen de hacerlo, Todo lo contrario, lo justifican, La última, una vez más Isabel Díaz Ayuso.

A estas alturas, cuando se han permitido los insultos y las campañas de odio, con la utilización de la Inteligencia Artificial se da un paso más en la estrategia de la tensión, de la crispación, de los llamamientos al odio. Intentar introducir algo de racionalidad en las relaciones de los partidos y renunciar a los insultos graves, es imposible. Miguel Lorenzo, por personalizar en alguien que ha pedido que “todos” condenen actos violentos bien podría haber dicho algo cuando Milei ha insultado al presidente del Gobierno de su país, lo que tampoco ha hecho con claridad la dirección del PP. Así es la vida política y los dirigentes políticos, que se permiten denigrar, deslegitimar al oponente cuando ellos son los que insultan o quienes instan a denigrar a su oponente, tienen la piel muy fina cuando son ellos los que reciben el mismo jarabe democrático, que diría Pablo Iglesias. Las crónicas de ayer, hoy y de todos los días cuentan cómo se ha perdido la educación, la cortesía parlamentaria y el respeto al adversario: el mayor ejemplo es cualquier sesión parlamentaria de la Asamblea de Madrid, y la tensión que se vive entre Ayuso y las portavoces parlamentarias de la oposición,

Al PP y a Vox no les ha sentado nada bien la visita del presidente argentino a España, al que han dado esquinazo, salvo Ayuso, porque les ha puesto ante el espejo y les ha devuelto su propia imagen de odio cainita a Sánchez. Y si alguno ha condenado sus palabras ha sido a regañadientes.