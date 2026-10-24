Martes, 20 de octubre

Me decía el bluesman californiano J.C. Smith que el Teatro Principal le recordaba a algunos locales de Brooklyn, sobre todo por la decoración. Qué barbaridad, qué concierto el suyo. Me hizo evocar el lamento de los esclavos en las bodegas de los barcos piratas. Al fin, el blues nació allí, en esos lugares malolientes donde los apretujaban para luego ser vendidos en las subastas. Su destino: trabajar sin descanso en las grandes plantaciones de algodón.

Cierto, ha habido una muy cuidada programación: “Mihura, el último comediógrafo”. Un acierto rescatar a este creador, un tanto maldito. Confesó él: “Cuando tenía un éxito, llegaba a mi tertulia cojeando para que me perdonasen”. Obra rotunda, que rompe con los clichés habituales.

Disfrutamos “La malquerida”, con la maravillosa Aitana Sánchez Gijón en el papel de Raimunda. No pierde actualidad la obra de Benavente. Habla de justicia, de celos y de venganza. No cesaron los aplausos.

Sin embargo, para mí, amante del blues, fue un regalo el Festival de Ourense. Incluso estuvo Zakiya, la hija de John Lee Hooker. Me atrapó tanto que ya tengo su último disco: “Bluesman’s Journey”.

No fue así. Creían también que a su paso los paisanos se irían sumando a la causa. No intervinieron, estaban llenos de miedo en aquella famélica posguerra. L

Jueves, 22 de octubre

Se me acerca un hombre ya anciano en la calle del Paseo: “He leído su artículo sobre los maquis. Soy de A Rúa y allí conocí a un hombre que regresó del exilio allá en el 77, con la Ley de Amnistía. Lo que le cuento lo ocultó Franco en un principio y tardó en trascender. Nicolás era su nombre. Había luchado contra los nazis en el Ejército francés”.

Vamos caminando. Mi interlocutor me toma del brazo: “Todo sucedió en octubre de 1944. La llamaron ‘Operación Reconquista’, el último intento de derrotar a Franco. Mire usted, esta semana de octubre se cumplen 82 años. Todo lo organizó el Partido Comunista. Se presentaron miles de voluntarios. Eran tiempos de esperanza. Había caído París”.

Mi interlocutor guarda un silencio, queda pensativo unos instantes. “La misión era entrar por los Pirineos, a través del Valle de Arán, tomar Vielha y montar allí el cuartel general de la República. Mire usted qué ingenuos. Entraron 5.000 exiliados republicanos bien armados y abrigados. El audaz coronel López Tovar iba al frente. Pensaban: conquistada Vielha, los países aliados (Francia y Gran Bretaña) la reconocerán como capital de la República. No fue así. Creían también que a su paso los paisanos se irían sumando a la causa. No intervinieron, estaban llenos de miedo en aquella famélica posguerra. Lograron ocupar algunos pueblos, pero no el objetivo. Vielha no se alcanzó. Fue una retirada triste. Muertos por ambos bandos. El general ferrolano, temeroso, envió a sus mejores generales, liderados por el mítico Moscardó. Se ha ocultado siempre el número de muertos. Fue un fracaso que marcó sobre todo al Partido Comunista. Sepa usted que Carrillo nunca estuvo de acuerdo con la invasión”.

(Estamos en un bar con dos tazas de café humeantes. Mi amigo me enseña algunas fotos: “¿Sabe?, todas están sacadas en el Valle de Arán. Cuánto me insistió su nieto en que fuéramos. Lo consiguió: allá me fui con él. Recorrimos los lugares más destacados de aquella ofensiva. Allí en Lérida no es como aquí, cuidan mucho el banco de la memoria. Todo está señalado: la boca norte del túnel de Vielha, los búnkeres que hicieron los invasores. Vimos el monumento en el cementerio de la ciudad que no pudo ser conquistada. Le invito a que vaya usted allá. Quedé impresionado por los dos caminos.

”El ‘camino de la libertad’, por donde huían los perseguidos por los nazis que llegaban a España procedentes de Francia. Y el atroz ‘camino del exilio’: cientos de miles de españoles huyeron de Franco, desarrapados y derrotados, por esta ruta, allá en el 39. ¡Ay, del vencido!”).