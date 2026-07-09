Hasta siempre, amigo Lupi
Siete meses sin agua
Aún seguimos sin agua, en Puerto Pereira, desde el 16/12/2025. Estamos con cuestiones judiciales, ya se sabe que tardan demasiado.
Somos dos familias que hemos sido privados del servicio de agua. El Ayuntamiento,no nos ha proporcionado una sola gota de agua.
Casi 7 meses soportando esta injusticia y el abandono por parte de quienes pueden ayudarnos a sobrevivir en este ambiente tan hostil. Solo esperamos que la Justicia tenga la decisión correcta. Porque quitarle el agua a unas personas mayores, no creo que sea la mejor solución.
María Elena Cuadros
(Boborás)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
VIAJAR ES UN PLACER
El turismo masivo ya afecta al 77% de los viajeros de negocios en España
PREVISIÓN DEL TIEMPO
Ourense afronta tormentas y bochorno antes del alivio
REORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO
Viana do Bolo suma 200 plazas con dos nuevos aparcamientos