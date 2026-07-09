Siete meses sin agua

Aún seguimos sin agua, en Puerto Pereira, desde el 16/12/2025. Estamos con cuestiones judiciales, ya se sabe que tardan demasiado.

Somos dos familias que hemos sido privados del servicio de agua. El Ayuntamiento,no nos ha proporcionado una sola gota de agua.

Casi 7 meses soportando esta injusticia y el abandono por parte de quienes pueden ayudarnos a sobrevivir en este ambiente tan hostil. Solo esperamos que la Justicia tenga la decisión correcta. Porque quitarle el agua a unas personas mayores, no creo que sea la mejor solución.

María Elena Cuadros

(Boborás)