El cuento chino de Mbappé

La televisión estatal china CCTV suspendió las emisiones de LaLiga después de la polémica por unas declaraciones del delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, sobre un meme en el que el rostro del jugador se superponía al del exlíder asiático Mao Zedong. El Gobierno chino explicó que, según el medio nacional The Paper, el goleador galo hirió los sentimientos nacionales al referirse a Mao Zedong, líder fundador de la República Popular, como "dictador chino". "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", expresó Mbappé en una entrevista al programa francés The Bridge, preguntado por su meme favorito.

El medio chino The Paper, citando fuentes oficiales, informó de que el futbolista "ofendió profundamente a China" con sus declaraciones. Por ello, confirmaron que todas las transmisiones y anuncios en los que aparece Mbappé han sido suspendidos, y se prevé que este veto aumente, incluso, hasta romper "por completo" las colaboraciones.

Patrocinios anulados

Además, varias empresas chinas, como el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, también rescindieron sus contratos publicitarios con el futbolista francés. "Tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales", expresó un comunicado de Dongpeng Beverage Group. Las declaraciones del delantero han provocado una inmediata desvinculación por parte de sus socios comerciales en el país asiático.

Al cobrar vuelo la polémica, Mbappé se disculpó "sinceramente" asegurando que no era su intención, ya que siente "un profundo respeto" por el país asiático "y su historia". "Durante una entrevista reciente, reaccioné ante una imagen mía. Mi comentario fue poco acertado y ahora comprendo que ha ofendido a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo", expresó el jugador a través de un comunicado publicado en su perfil oficial de la red social X. El atacante galo reiteró su petición de perdón: "Esa no era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente".

Desde España, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, lamentó también "profundamente" las palabras de Mbappé que "han causado malestar y ofensa en China", remarcando la necesidad de preservar los lazos institucionales: "No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos", concluyó Tebas.