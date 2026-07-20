Galicia ya tiene a su primer campeón del mundo: así quedó representada España por comunidades en la segunda estrella

La segunda estrella de España no solo quedará para siempre en la historia del fútbol nacional. También supone un hito para Galicia. Borja Iglesias se convirtió en el primer futbolista nacido en Galicia que conquista un Mundial con la selección española absoluta, poniendo fin a una larga espera de décadas en una comunidad que había aportado grandes nombres al fútbol español, pero que nunca había podido celebrar un campeón del mundo.

Antes que él lo intentaron jugadores como Luis Suárez, Amancio Amaro, Míchel Salgado, Iago Aspas o Lucas Vázquez, entre otros, pero ninguno logró levantar el trofeo. El delantero compostelano escribe así una página inédita para el deporte gallego y suma su nombre al reducido grupo de futbolistas españoles que pueden presumir de vestir una camiseta con dos estrellas.

La selección dirigida por Luis de la Fuente volvió a demostrar que el éxito del fútbol español se construye desde las canteras de todo el país. Hasta ocho comunidades autónomas estuvieron representadas en la convocatoria campeona, aunque el peso volvió a recaer sobre Cataluña y el País Vasco.

Galicia ya tiene a su primer campeón del mundo

La conquista del Mundial por parte de España también supone un hito para el fútbol gallego. Borja Iglesias se convirtió en el primer futbolista nacido en Galicia que conquista una Copa del Mundo con la selección española absoluta, poniendo fin a una larga espera para una comunidad que había aportado grandes nombres a la Roja, pero que nunca había conseguido celebrar un campeón mundial.

Antes que él lo intentaron jugadores como Luis Suárez, Amancio Amaro, Míchel Salgado, Iago Aspas o Lucas Vázquez, todos ellos con una brillante trayectoria, pero sin poder levantar el trofeo más prestigioso del fútbol. El delantero compostelano entra así en la historia del deporte gallego y añade un nuevo capítulo al legado de una tierra con una gran tradición futbolística.

Cataluña y el País Vasco volvieron a liderar la selección

Cataluña volvió a ser la comunidad con mayor representación en la selección campeona, con futbolistas como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric García, Aleix García y Joan García, varios de ellos titulares en la final y con Ferran como héroe del Mundial gracias al gol de la victoria.

También el País Vasco volvió a desempeñar un papel fundamental con Unai Simón, Álex Remiro, Robin Le Normand, Martín Zubimendi, Mikel Merino y Nico Williams, que aportaron solidez defensiva, equilibrio en el centro del campo y desequilibrio en ataque durante todo el campeonato.

Representación de toda España

El resto de la convocatoria volvió a demostrar la diversidad del fútbol español. Andalucía aportó a Fabián Ruiz y Gavi; la Comunidad de Madrid, a Dean Huijsen y Álvaro Carreras; mientras que Extremadura contó con Pedro Porro, Canarias con Pedri, la Comunidad Valenciana con José Gayà y Navarra con Mikel Merino, uno de los jugadores más decisivos del torneo.

La segunda estrella de España volvió a construirse con talento procedente de diferentes puntos del país, aunque para Galicia el título tiene un significado especial: por primera vez, un futbolista gallego forma parte de una selección campeona del mundo.

Una selección construida desde todo el país

La segunda Copa del Mundo confirma el excelente estado de salud del fútbol español y el trabajo de las canteras repartidas por todo el territorio. Desde Galicia hasta Canarias, pasando por Cataluña, País Vasco, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Navarra, la selección campeona volvió a demostrar que el éxito es el resultado del talento formado en diferentes rincones de España. Y entre todos esos nombres, el de Borja Iglesias quedará para siempre como el del primer gallego campeón del mundo.