El enemigo estaba en casa para el Antela y Arnoia

El entrenador del Lemos, Marquitos Vázquez, durante el encuentro contra el Antela en A Moreira.

A falta de dos jornadas para el final de la liga regular, la lucha por los puestos de play off está al rojo vivo, ya que el Antela y el Arnoia se jugarán con el Lemos las dos plazas que hay en liza.

Los dos equipos de la provincia se disputarán entrar en el play off contra un conjunto monfortino que tiene acento ourensano, ya que su técnico es Marco Antonio Vázquez Fortes “Marquitos” (Ourense, 1973), que lleva ocho partidos en el banquillo de A Pinguela con un balance de seis victorias, un empate y una derrota, unos números que le han permitido asaltar la cuarta posición en la tabla.

En cuanto a la pugna con el Antela y el Arnoia reconoce que “son dos equipos muy buenos y que tienen muchas opciones de acabar en play off”. Del Antela destaca que es “fortísimo en su casa”, con jugadores determinantes como Negrete o Bruno Pío. Mientras, del Arnoia subraya que es un equipo “súper competitivo, ordenado y trabajado”. “Es una pena tener que jugarnos el play off con ellos, aunque habla bien del nivel de los equipos de Ourense”, añade, convencido de que ambos rendirían bien en la promoción de ascenso.

En el polo opuesto se encuentran el Cented Academy y el Sporting Celanova, sobre los que señala que “me llevé una desilusión, no me gusta verlos ahí abajo”.

Marquitos llegó a un Lemos en la séptima posición y en un momento delicado: “Entré como un rival, pero en el primer partido ante el Cultural Areas ganamos 2-3 y fue un punto de inflexión”. Desde entonces, el equipo ha ido hacia arriba, con solo una derrota ante el Antela y un empate en Portonovo.

Actualmente, el Lemos vive un momento óptimo, especialmente en ataque, con 13 goles en los últimos tres partidos. “Intentaremos mantener la racha para asegurar el play off y volver a Tercera Federación, donde el club lleva 18 años sin estar”, afirma.

Cinco años en Monforte

Esta es la segunda etapa de Marquitos en el Lemos, tras su paso en Preferente en 2014 y tres años en el Calasancio, en División de Honor y Liga Nacional. “Son cinco años en Monforte y ya soy medio de aquí”, comenta entre risas.

En esta etapa coincide con varios jugadores ourensanos como Marcos Otero, Abraham o Luis González, además de otros con pasado en la provincia como Dafonte, Youness, Rogério, Brais Pardo o Lamús.