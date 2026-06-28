Los entrenadores Javi Rodríguez, Moncho Fernández y Diego Ocampo plasmaron los datos en la pista de Baloncesto

El epílogo a tres días intensos de baloncesto con la Basket Data Summit tuvo su cita con el anexo del Pazo Paco Paz con el trabajo en pista como protagonista. Javi Rodríguez, técnico del Alimerka Oviedo, y el ourensano Diego Ocampo y Moncho Fernández, que ya tuvieron su charla táctica en la Tecnópole, para ahora plasmar en la pista sus enseñanzas, fueron los actores de más de tres horas de aprendizaje.

Javi Rodríguez inició la sesión desgranando las cuestiones tácticas y competitivas que llevan a construir una estrategia ofensiva que prioriza el ataque en los primeros ocho segundos, pero no por el dato relevante que ahora predomina en casi todos los clubes, sino para generar una identidad de equipo. Una táctica generada a partir de unos automatismos que explicó y desgranó tal y como juega su equipo en ataque.

Y tras el técnico del Oviedo llegó el turno para Moncho Fernández, que llevó a la pista los conceptos explicados en la charla táctica del día anterior y todo bajo el concepto de intentar aprovechar cada oportunidad en el juego para desgastar al rival defensiva y ofensivamente. Porque para el técnico santiagués del Girona, el trabajo y la estrategia o táctica van encaminados a ganar, pero todo bajo una premisa inamovible del “esfuerzo”, que es con lo que más se identifica el aficionado.

Moncho Fernández realizó ejemplos prácticos de ejercicios para retrasar el ataque del rival bajo la premisa angular antes indicada de mayor anotación en los primeros segundos de posesión, algo que le dio tan buenos resultados en la reciente finalizada Liga ACB donde tan buena temporada realizó su equipo.

El close out a examen en pista

Diego Ocampo fue el encargado de poner el punto y final al evento llevando a la pista su precisa disertación del día anterior del análisis del close out. Fue una sesión práctica centrada en componentes técnico-tácticos de este concepto del juego tan importante en el momento actual por el estilo de juego que se está imponiendo. Ocampo expuso sus diferentes variantes, los condicionantes que existen a la hora de identificar los datos y cómo llevarlo todo ello al entrenamiento para luego su puesta en práctica en la pista y en el desarrollo de los partidos. Una ardua labor de análisis conectada con el trabajo diario y con la premisa de siempre ajustarla a cada situación o rival. Un fin de fiesta de nivel.