España se atasca ante Mali y se complica el Mundial (82-73)

La selección española femenina de baloncesto ha perdido este sábado ante la de Mali por 82-73 en la jornada 2 del Grupo A durante la Copa Mundial de la FIBA 2026, que se está disputando en Berlín. El combinado español ha acusado su falta de puntería y las pocas horas de descanso tras vencer al anfitrión en la sesión del viernes.

En el Max-Schmeling-Halle de la capital alemana, comenzaron las malienses a un ritmo alto, especialmente al contragolpe. Eso se unió a varios fallos tempranos de España desde el perímetro, lo que se tradujo en un parcial de 8-0 que dio a Mali una ventaja que creció todavía más (17-9) después de una canasta de Diana Balayera debajo del aro.

En la selección entrenada por Miguel Méndez funcionaba poco y quedó clara la sequía anotadora de Awa Fam, como parte de un quinteto titular que no veía el aro. Salió entonces al rescate la profundidad del banquillo español, con papel clave de Megan Gustafson tanto en defensa como en ataque. Igualmente, Helena Pueyo despertó a La Familia

Se apretó así el marcador al acabar el primer periodo (19-17) y en el comienzo del siguiente la estrategia de España fue atacar con varios 1 vs 1 en penetración, ya que apenas le daba resultados buscar el juego exterior y cargar el poste bajo. En esto último, Raquel Carrera y Paula Ginzo también estaban discretas, aunque el segundo cuarto lo enmascaró.

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Fue un cuarto de brega y de muchos fallos por parte de ambos equipos en el tiro lejano, sin triples españoles hasta llegar al descanso. Eso sí, el forcejeo y la intensidad sirvieron para mejorar las labores defensivas y alcanzar el minuto 20 por delante en el marcador (32-34). Iyana Martín igualmente había empezado a carburar y se notó con canastas vitales.

Sin embargo, la igualdad que seguía a la vuelta de los vestuarios se rompió tras un arreón maliense (56-47), canalizado por Rokia Doumbia y culminado con un triple de Djeneba N'Diaye. Aunque la unidad B de la selección española aguantó un rato gracias a Alicia Flórez y Mariona Ortiz, respondió Mali con aciertos de Sika Koné y un mayor nivel físico.

Dos tiros libres de Maimouna Haidara abrocharon el tercer periodo en 63-53, lo que obligaba a La Familia a hallar otros métodos para evitar la derrota. Pero ni Elena Buenavida, ni Maite Cazorla ni María Conde se mostraron capaces de modificar una dinámica perdedora evidente en esta cita fundamental para el destino del equipo español dentro de su grupo.

Alba Torrens ni siquiera tuvo minutos en el parqué y el cuarto cuarto se consumió entre la rabia de Iyana Martín y la imagen cariacontecida de Raquel Carrera. Pese a que todo parecía visto para sentencia porque Mali continuaba produciendo puntos en transición, España necesitaba achuchar porque el decalaje de puntos es un criterio para desempatar en el grupo.

A falta de que se juegue este mismo sábado el partido entre Alemania (balance de 0-1) y Japón (balance de 1-0), tanto la selección maliense como La Familia lucen un registro de 1-1 y el devenir de este Grupo A parece que estará al rojo vivo de cara a su tercera y definitiva jornada.