El selección española masculina de baloncesto se enfrenta a la selección de Grecia, durante la jornada 4 de la segunda ronda en la fase clasificatoria para la Copa Mundial de la FIBA 2027, con el propósito de dar otro golpe sobre la mesa dentro del reñido Grupo I y mirando de reojo los partido de Portugal y de Georgia.

Tras imponerse por un rotundo 62-93 en su visita a Montenegro en la jornada anterior, España recondujo su rumbo hacia un torneo mundialista para el que ya tienen su billete asegurado otras potencias europeas como Turquía, Francia, Alemania, Polonia y Croacia. En este contexto, los pupilos de Chus Mateo colideran ese Grupo I con un balance de 6-3.

Ucrania y Georgia tienen el mismo registro, Portugal ocupa el cuarto puesto con 5-4 y por debajo están tanto Grecia como Montenegro con marca de 4-5, todo en un puño a falta de ésta y dos jornadas más para concluir la segunda ronda en la fase clasificatoria desde Europa.

Alberto Abalde reconoce la complejidad del encuentro: “Es un partido muy importante para la clasificación. Un gran equipo, muy buenos jugadores, jugadores con experiencia y que vienen de una derrota, vienen ellos también jugándosela y es un partido complicado, duro, muy duro seguro. Tenemos que estar preparados para un partido largo y hacer las cosas bien”.

El rival

Mientras busca un nuevo golpe sobre la mesa, España tiene la oportunidad también de tomarse cierta revancha porque en el precedente más inmediato contra los griegos, jugado en agosto, España cayó en su visita a Atenas por 108-106 tras un par-tido con prórroga incluida.

Sus estiletes en ataque fueron Tyler Dorsey, Dinos Mitoglou, Vassilis Toliopoulos y Kostas Papanikolaou, que para este partido presumiblemente volverán a ser de confianza para su entrenador, el legendario exjugador Vassilis Spanoulis. No obstante, los helenos sufrieron un tropezón el pasado jueves con su derrota en casa por 88-92 frente a Georgia.

La urgencia por ganar estará claramente en el bando visitante, pues solo los tres primeros del grupo se clasifican para el Mundial y una derrota en Santiago los dejaría virtualmente eliminados.