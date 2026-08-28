Éxitos de los palistas locales en el Descenso del Miño de Tui

El Descenso del Miño de Tui, clásica del calendario autonómico de piragüismo, vivió su edición número 55, en la que no faltaron los éxitos de los palistas ourensanos.

Uno de los podios con presencia de palistas ourensanos. | Fluvial Avión

El Fluvial Avión-Castrelo de Miño se desplazó a aguas fronterizas con un buen número de palistas. Mónica Piñeiro logró el triunfo en el K1 Mujer Máster, categoría en la que su compañera Ana Vidal fue octava. En el K2 Mujer Máster, cuarto puesto para Rosalía Sánchez y Carla María Carneiro. Top-10 también para Nicolás Andrés, octavo en el K1 Cadete y para Lena González (6ª) y Ainhoa Álvarez (9ª) en Mujer Cadete K1. Además, Pedro Andrés y Pedro Javier Piñeiro fueron duodécimos en el K2 Máster.

Con el Ría de Betanzos compiten los valdeorreses Kissy Torres y Adolfo Monteagudo. Monteagudo fue segundo junto a Neftalí Paraje en el K2 Máster que tuvo victoria del Fluvial O Barco (el Piragüismo Ourense también logró un oro en Tui). Torres fue tercera en el K2 Mujer Máster junto a Yanaisa Fraga. Al día siguiente participaron en la 64ª Travesía de Foz, siendo segundos en el K2 Mixto Sénior.