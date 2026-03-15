La Finalissima entre España y Argentina, suspendida por la falta de acuerdo

Los jugadores de la selección española festejan el tanto conseguido por Oyarzabal en el segundo tiempo ante Georgia.

El partido entre España y Argentina, denominado como La Finalissima, queda suspendido por la falta de acuerdo entre la UEFA y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respecto a la sede donde disputar el encuentro.

La Finalissima debía disputarse el 27 de marzo en Catar entre España, ganadora de la última Eurocopa, y Argentina, campeona de la Copa América 2024, pero la situación generada por el conflicto bélico en Oriente Medio provocó que se buscara una nueva sede.

“No se ha podido llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa en un escenario distinto por la situación geopolítica en Oriente Medio”, declaró la UEFA en un comunicado.

Desde el organismo rector del fútbol europeo se afirmó que se buscaron otras alternativas viables pero estas fueron inaceptables para la AFA. Una de las opciones era disputar el partido en el Santiago Bernabéu de Madrid el 27 de marzo con un 50% de las entradas para cada selección. Desde la UEFA se considera que “esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso”.

Una segunda opción era hacer esta Finalissima a doble partido, el primero el 27 de marzo en el Santiago Bernabéu y el segundo en Buenos Aires antes de la Eurocopa y Copa América de 2028.

Por parte de la AFA se planteó jugar el partido en el Monumental, estadio donde juego sus partidos el River Plate.