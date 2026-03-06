José Luis Fernández Carnicero

José Luis Fernández Carnicero

A treboada

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 06 mar 2026 - 01:40
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región
“Señor, sálvanos que perecemos.” — Mateo 8:25

Sempre é moi bo ler o texto que recolle o versículo que nos ocupa en cada entrega de “Descubrindo a Biblia en Ourense”, pois fai que nos mergullemos no contexto no que foi pronunciado. Nesta ocasión os discípulos de Xesús seguiron ao mestre á barca. No mar de Galilea, lago de Genesaret/ Kinneret ou mar de Tiberíades eran frecuentes as treboadas. De súpeto unha tardiña tranquila podía tornar nunha treboada perigosa.

Moitos dos discípulos de Xesús eran pescadores e decidiran deixalo todo para seguilo. A escena é moi curiosa porque ante a paz que tiñan por escoitar ao mestre, as circunstancias ían fazer que pensaran perder a vida. Estaban co autor da vida e non sabían o que significaba iso. Xesús quere mostrar o seu poder e fai que os ventos amainen e o mar acouge. En realidade quere dicerlles: por que tedes medo se estou con vós? Hoxe acontece o mesmo. Xesús está agardando pola túa decisión. Só nel hai perdón de pecado e vida eterna.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats