No a los incendios
A treboada
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Señor, sálvanos que perecemos.”
Sempre é moi bo ler o texto que recolle o versículo que nos ocupa en cada entrega de “Descubrindo a Biblia en Ourense”, pois fai que nos mergullemos no contexto no que foi pronunciado. Nesta ocasión os discípulos de Xesús seguiron ao mestre á barca. No mar de Galilea, lago de Genesaret/ Kinneret ou mar de Tiberíades eran frecuentes as treboadas. De súpeto unha tardiña tranquila podía tornar nunha treboada perigosa.
Moitos dos discípulos de Xesús eran pescadores e decidiran deixalo todo para seguilo. A escena é moi curiosa porque ante a paz que tiñan por escoitar ao mestre, as circunstancias ían fazer que pensaran perder a vida. Estaban co autor da vida e non sabían o que significaba iso. Xesús quere mostrar o seu poder e fai que os ventos amainen e o mar acouge. En realidade quere dicerlles: por que tedes medo se estou con vós? Hoxe acontece o mesmo. Xesús está agardando pola túa decisión. Só nel hai perdón de pecado e vida eterna.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PENSAR POR PENSAR
Nostradamus pode ter razón
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
A treboada
¿Por qué la guerra? Disuasión
Lo último
VERTEDERO "INCONTROLADO"
El punto limpio de Barrio, convertido en un “vertedero”
PATRIMONIO MUNDIAL
La Ribeira Sacra está lista para el último examen
COMENTADAS POR EXPERTOS
A Feira do Lázaro de Verín ofrecerá catas con viños da D.O. Monterrei
22,23 y 24 DE MAYO
Hoteles agotados para el Ouren Sound Fest