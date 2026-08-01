Iris Tió se cuelga dos platas en natación artística

La selección española de natación artística ha conquistado dos medallas de plata en la segunda jornada del Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se está disputando en París, ambas protagonizadas por Iris Tió, junto a Lilou Lluís en la final de dúo libre y junto a Dennis González en la de dúo libre mixto.

La primera presea de España en la cita continental corrió a cargo del dúo libre mixto de Tió y González. En el Centro Acuático Olímpico de la capital francesa, los catalanes, vigentes campeones del mundo de dúo mixto libre, cumplieron las expectativas con una rutina ejecutada al ritmo de “Babe I’m Gonna Leave You” de Led Zeppelin. Sin ninguna “base mark”, Tió y González firmaron 257.9733 puntos, 95.0233 en elementos y 162.9500 en impresión.

Sin embargo, la baja dificultad del ejercicio hizo que su primera posición momentánea fuese superada posteriormente por la pareja británica formada por Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin, que con 258.2383 puntos -112.2883 en elementos y 145.9500 en impresión- se colgó el oro. El bronce fue para los italianos Filippo Pelati y Lucrezia Ruggiero (255.1641).

Poco después, Tió volvió a saltar a la piscina junto a Lilou Lluís en la final de dúo libre femenino, una categoría en la que ambas habían logrado la mejor nota de las preliminares. La dupla española, actual campeona del mundo de la modalidad y que el viernes se quedó sin medalla en dúo técnico, ejecutó su ejercicio en el último lugar entre todas las participantes.

Con una puntuación en elementos de 171.0942 y de 144.5500 en impresión artística, las españolas sumaron 315.6442 totales, que no fueron suficientes para conseguir el oro. Así, se quedaron a seis décimas de las nuevas campeonas continentales, las hermanas griegas Anna Maria y Eirini Marina Alexandri (316.3315). El podio lo completaron las rusas Maiia Doroshko y Aleksandra Shmidt (310.4407).

Por la mañana, en las preliminares de solo libre, Iris Tió terminó en segunda posición, solo por detrás de la bielorrusa Vasilina Khandoshka. Al ritmo de “Hymne à l’amour” de Édith Piaf, la catalana logró una puntuación de 276.4849, con 133.7849 en elementos y 142.7000 en impresión.

Con ello, se situó a diez puntos de Khandoshka (287.3999), mientras que la alemana Klara Bleyer terminó tercera (271.6687). Tió buscará la medalla en la final de mañana (09:00 horas).

Además, en la prueba de trampolín de un metro, Max Liñán no ha podido meterse en la final al terminar decimocuarto en la clasificación. Sus 319.60 puntos le dejaron a seis de lograr el pase, aunque es segundo reserva para la final. El francés Jules Bouyer (379.25) dominó las preliminares.