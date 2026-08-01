Cómo detectar a los vendedores de humo de la IA

La inteligencia artificial se ha convertido en el Santo Grial empresarial de este momento. Todos quieren tenerla, todos dicen ofrecerla, y no todos saben realmente de qué hablan. En este ecosistema de promesas grandilocuentes han proliferado los vendedores de humo envuelto en papel de algoritmo.

He visto demasiados casos de empresas que toman decisiones millonarias basándose en presentaciones repletas de anglicismos y gráficos impresionantes pero vacías de sustancia técnica real. El ciclo es predecible: alguien lee sobre ChatGPT, contrata a quien hizo un curso online de tres semanas, crea una interfaz bonita que llama a la API de OpenAI, y de repente se presenta como experto en IA con soluciones personalizadas revolucionarias.

Hay señales que permiten distinguir al profesional del impostor. Las primeras son lingüísticas. Frases como nuestra IA piensa como un humano o algoritmos de última generación que revolucionarán su negocio son banderas rojas en sí mismas. Cuando escuches algo así, haz una pregunta simple: ¿Puedes explicarme técnicamente cómo funciona? Si la respuesta es más jerga sin sustancia, ya sabes dónde estás.

Un profesional real te dirá exactamente qué puede salir mal y en qué casos el modelo puede fallar

Las promesas imposibles son otra señal. La precisión perfecta no existe: todos los modelos tienen tasas de error, y cualquier profesional serio lo sabe y lo comunica. Las soluciones universales tampoco existen. Nuestra IA resuelve cualquier problema de tu empresa es tan creíble como este martillo construye cualquier edificio.

En cambio, las empresas serias hacen algo diferente antes de venderte nada: preguntan. Quieren entender qué problema intentas resolver, qué has intentado antes, qué datos tienes, qué define el éxito para ti. Si empiezan vendiendo soluciones antes de entender el problema, desconfía. Las buenas también son transparentes sobre sus limitaciones. Un profesional real te dirá exactamente qué puede salir mal y en qué casos el modelo puede fallar. El vendedor de humo te dirá que no hay limitaciones significativas. Esta asimetría es casi infalible.

En las aldeas gallegas, los ferreiros que forjaban herramientas para el campo sabían algo que cualquier labrador entendía a la primera: una hoz mal equilibrada cansa más que trabaja, y una azada con el filo incorrecto destroza la tierra en lugar de prepararla. El buen herrero no vendía el hierro. Vendía el diagnóstico: qué necesitas, para qué terreno, con qué fuerza. El vendedor de humo de la IA es el que te vende el hierro sin preguntarte nada.

La mejor manera de validar a un proveedor es pedirle una prueba de concepto acotada sobre un problema real. Quien sabe lo que hace acepta esa prueba. Quien vende humo prefiere los compromisos a largo plazo antes de demostrar nada.

El dinero que se pierde en proyectos de IA mal concebidos es lo de menos. Lo que no se recupera fácilmente es la desconfianza que generan cuando fallan.