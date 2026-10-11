El Madrid aguanta el tipo frente al Villareal (1-0)

El Real Madrid venció por la mínima (1-0) al Villarreal CF en la octava jornada de LaLiga, gracias a un tanto del costamarfileño Yan Diomande, en un partido que Vinícius Júnior arrancó en el banquillo para después, en la segunda parte y tras solo 20 minutos en el campo, acabar expulsado.

Por primera vez desde el 4 de abril Vinícius era suplente en el Real Madrid, la primera ocasión desde el regreso de un José Mourinho que insiste en recuperar su mejor versión. Diomande, después de una primera parte floja, encontró su primer gol como madridista, aunque el partido lo animó el “7” para lo bueno y lo malo.

Estuvo eléctrico y se liberó con el que iba a ser el 2-0. Mourinho corrió para apoyarlo en el córner, pero el colegiado, VAR mediante, lo anuló por falta y el brasileño, que tiró del pelo a Renato Veiga en la acción, se fue directo a protestar a Isidro Díaz de Mera Escuderos, que expulsó al jugador merengue después de solo 20 minutos en el campo.

A partir de entonces, poco fútbol y mucha bronca, con un Villarreal valiente al inicio y que tuvo el balón, aunque le faltó profundidad. Los castellonenses frenaron la inercia previa al parón internacional y los blancos salvaron la papeleta para seguir enganchados, aunque lejos --a seis puntos del líder--, a la lucha por el título. Pero las sensaciones se siguen pareciendo a las de finales de septiembre.

La decisión del colegiado provocó el enfado de una sonora grada, mientras “Mou” cerraba filas introduciendo a Eduardo Camavinga. Mientras, Mbappé seguía fallón y no pudo batir a Gulácsi en el enésimo mano a mano. Courtois frenó el arreón “groguet” final, pero no hubo mucho más fútbol en un partido que dejó los más de 90 minutos de juego de Fede Valverde tras sufrir hace tres semanas un esguince de grado tres en el derbi del Metropolitano.

Un examen superado para el conjunto blanco, importando más el fondo que la forma. Y el Clásico asomando por el horizonte.