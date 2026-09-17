CARRERA DE ORIENTACIÓN
Dos medallas para el Club Our-O en el Autonómico
CARRERA DE ORIENTACIÓN
Después del receso estival han vuelto las pruebas de la Liga Gallega de Orientación y el pasado sábado la localidad coruñesa de Goente acogió el Campeonato Gallego de distancia larga, al que el valdeorrés Club Our-O asistió con cinco representantes.
Los orientadores ourensanos se enfrentaron a un terreno muy técnico, en el que la ausencia de caminos les obligó a sacar a la luz todos los conocimientos de orientación y eso se vio reflejado en los resultados obtenidos. Así, Brais Rodríguez Cruz se proclamó campeón gallego en la categoría M-14, Izan Balboa Calvo logró el bronce en la categoría M-12, mientras que Pablo Aller finalizó quinto en M-55.
“Estamos muy contentos de que el trabajo de la base vaya dando sus frutos y queremos agradecer a los deportistas y a sus familias el gran esfuerzo en los desplazamientos”, aseguran.
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