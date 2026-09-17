Zohran Mamdani es el nombre del nuevo y joven alcalde de Nueva York. Nacido en 1991, lleva apenas nueve meses en el cargo para el que no partía como favorito. Nacido en Uganda de padres hindúes, su ascendencia proviene de la diáspora indostánica que los ingleses repartieron en el siglo XIX por el antiguo imperio colonial para satisfacer sus necesidades de mano de obra. Mamdani es, en consecuencia, de origen africano y cultura hindú y une, a todo ello, su confesionalidad musulmana. De hecho, en su toma de posesión como alcalde, juró el cargo con la mano sobre un ejemplar del Corán, el que perteneció a su abuelo.

Todo esto, que dibuja un perfil político insólito incluso para la multicultural ciudad de los rascacielos

Todo esto, que dibuja un perfil político insólito incluso para la multicultural ciudad de los rascacielos, y no digamos para los criterios de nuestra pacata, prejuiciosa y restrictiva selección de representantes públicos, es una nota de color ante los cimientos de sus principios socialistas. La biografía apenas se detiene en su formación académica, si bien el Bowdoin College de Maine, donde estudió, es considerado una pequeña aunque prestigiosa universidad, un peldaño por debajo de la Ivy League. En ella, Mamdani reafirmará el interés por sus orígenes, graduándose en 2014 con un trabajo sobre estudios africanos, y ensaya las primeras armas del activismo estudiantil que, sin solución de continuidad, lo conducirán a los umbrales de la problemática de los inmigrantes, las minorías raciales y los desposeídos en la ciudad que nunca duerme.

Será Bernie Sanders, el viejo e irreductible líder del ala izquierda del partido demócrata, quien determinará finalmente el perfil político de Mandani: “Él me mostró que no tenía que renunciar a ninguna parte de mí mismo para participar en la política”. Como Sanders, como Ocasio-Cortez y una nueva generación de militantes, el partido demócrata vive en sus carnes el pulso entre los antiguos cuadros dirigentes, bien situados en las élites del país, y quienes, desde la base, apuestan por poner a los trabajadores en el centro de la escena. Mamdani interpreta este objetivo con la convicción de que “la democracia debe tener un significado real para la gente trabajadora”. En sus primeros meses de mandato, el alcalde se ha implicado en el cumplimiento de sus promesas. Con la protección de los inquilinos y la contención de los alquileres, la promoción de viviendas en parcelas municipales, la apertura de guarderías públicas o la creación de una red de supermercados con productos más baratos en la idea de construir una ciudad “que funciona para quienes la construyen cada día”.

Mamdani, experto en utilizar las redes sociales y en interactuar con sus votantes, considera que la única manera de recuperar su confianza es “ofrecer una forma completamente distinta de hacer política”. Son muchos quienes observan su desempeño.