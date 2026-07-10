La imagen de alguien sentado o tumbado en la playa, con o sin libro, es la postal típica de este país rodeado de costas. También lo es la de quienes descansan en la montaña, en contacto con la naturaleza.

No se habla del turismo urbano. Ni de aquellos a quienes su economía no les permite salir de su ciudad, porque la vida, o las circunstancias, los ha dejado en tierra, sin viajar.

Para todos, el denominador común es el calor agotador. Esas olas que sufre Europa, con temperaturas inimaginables hace unos años. Y mientras el termómetro sube, también se mide otra resistencia: la del Gobierno nacional, capaz de aguantarlo todo, menos, curiosamente, dar solución a los problemas que lo hacen arder.

Hay que seguir adelante, no queda otra. Resistir, como resisten los que no pueden marcharse y los que mandan, cueste lo que cueste, aunque el coste termine pagándolo siempre el mismo.

Unos miran por su bienestar; otros, por el suyo. Todos esperando que una brisa fresca se escape de las previsiones climáticas y políticas.

En vacaciones, el descanso es un artículo de lujo que muchos solo pueden contemplar desde el escaparate ajeno.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)