El burka de la izquierda

Vox presentó en el parlamento español una iniciativa para prohibir, en los espacios públicos, el burka y el niqab, prendas que tapan a las mujeres de pies a cabeza. Ya se podía intuir que los partidos del frente sanchista no la iban a aceptar por venir de Vox. Pero la propuesta ha servido para que esos grupos se pronunciaran sobre tales vestimentas que atentan contra la libertad y los derechos de las mujeres islámicas. Y esto ha sido lo más interesante de todo el proceso parlamentario, porque ha sacado a la superficie el poso real de la dudosa defensa de la mujer por parte de la denominada izquierda y extrema izquierda feminista

Para rechazar esta iniciativa desde el primer momento podrían haber centrado sus argumentos en no querer respaldar una propuesta de Vox por considerarla ultraderecha, en que no estaban de acuerdo con los términos y los fines. Pero no, han entrado de lleno en lo que cada grupo pensaba sobre el islam y las vestimentas femeninas, casi dando a entender que el burka o el niqab son de izquierdas, dicho de forma un tanto caricaturesca.

El portavoz socialista, Patxi López, hizo un canto a la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libertad de las mujeres árabes para decidir si lo usaban o no, con independencia de la decisión de sus maridos. Eran muy libres de usarlas o no y que no había razón para prohibirlas; además, eran muy pocas las que usaban estas prendas en España. Quizás no era consciente el portavoz de que, en todas las manifestaciones a favor de la libertad en los países islámicos, lo primero que las mujeres se quitan para mostrar su rebeldía son los velos, el niqab o el burka. Lo consideran un símbolo de opresión. Patxi López lo sabe, pero él dice en la tribuna lo que toca decir, con independencia de que sea sensato, insensato, sabiduría o ignorancia, pertinente o impertinente. Es su trabajo.

Gabriel Rufían no quiso pronunciarse en el Congreso de los Diputados y votó en contra de prohibirlo, pero una vez en su papel de aspirante a líder de la nueva izquierda, se ha distanciado mucho de sus compañeros de escaños para afirmar que el uso del burka es una “salvajada” y una “animalada” que la izquierda laica no puede permitir

Con la profundidad y claridad expositiva que le caracteriza, la vicepresidenta y autoproclamada jurista, Yolanda Díaz se mostró convencida de que la Constitución española ampara el uso de estas prendas, simbolos de sumisión de la mujer árabe: “Voy a demostrar lo que hace el Gobierno de España frente a los proyectos de prohibición del burka de vulneración constitucional. Quiero aprovechar esta comparecencia para decir que las propuestas de las derechas españolas hoy vulneran la Constitución española en sus artículos 14 y 16 que también tiene que ver con la libertad religiosa”. Así, la vicepresidenta se ha quedado satisfecha de sí misma, de su oratoria y de su ignorancia constitucional.

Por su parte, los representantes de Podemos, radicalmente feministas, aceptan perfectamente que las mujeres tengan que ser sometidas con el burka, acudiendo al curioso argumento de que “las mujeres lo que necesitamos no son prohibiciones sino más derechos”, en palabras de Ione Belarra. Mientras que el portavoz de este partido dice, con no menos profundidad argumental que Belarra, que no le gusta el burka pero que no hay que prohibirlo. Y ya está.

Pues da la impresión de que la izquierda laica no se encuentra nada mal bajo el burka.

Rotos y descosidos | Marlaska no sabía nada

El ministro del Interior, Grande-Marlaska. | Europa Press

El ministro del Interior, Grande-Marlaska, no sabía nada, no había oído nada, ni nadie le había informado de nada. Esa fue la afirmación solemne en el Congreso de los Diputados de la persona que más información tiene de la policía en España. Ni la más ligera idea o sospecha, hasta que se publicó, de la denuncia ni de los abusos sexuales cometidos por su hombre de confianza, José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional.

El Operativo es el órgano que coordina y supervisa las principales funciones policiales en materia de seguridad ciudadana y orden público. Es un cargo que debe despachar habitual o diariamente con su ministro. Por lo tanto, no es creíble que no tuviera conocimiento del caso. No es creíble tampoco porque Marlaska no es precisamente mejor que su jefe en su relación con la verdad, la fiabilidad y el crédito. Ha mentido muchas veces de forma oficial en el Hemiciclo y en declaraciones públicas. No hay razón para pensar ahora que es un ingenuo, que no se entera de lo que pasa a su alrededor, que no funcionan sus mecanismos de información o el entramado de asesores personales.

Grande-Marlaska debía tener un contacto habitual con su entorno y con su equipo de mandos. En esos encuentros seguro que salieron chismes y comentarios, más o menos encubiertos, sobre los usos y costumbres de José Ángel González. Alguien habrá dicho algo, habrá insinuado en tono jocoso esos vicios o tendencias del alto mando con sus subordinadas.

Sin embargo, el ministro, que nombró y protegió oficialmente a este alto cargo, aseguró que no se siente responsable de nada, que actuó bien y rápido tan pronto se publicó la noticia de un hecho tan grave, según su propia calificación. No ve, por tanto, razones para dimitir. Sólo dimitiría si la víctima le asegura que se sintió desprotegida. Y los hechos indican que fue así, porque tuvieron que ponerle escolta posteriormente. Es decir, estuvo desprotegida hasta que la nueva DAO le ofreció protección. Luego Marlaska deber cumplir el compromiso adquirido solemnemente en el Congreso de los Diputados.