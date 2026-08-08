La selección española de baloncesto con la ourensana Ginzo toma velocidad a la espera de Carrera

La selección española femenina de baloncesto continúa subiendo la intensidad en los entrenamientos para preparar el Mundial, que se celebrará entre el 4 y el 13 de septiembre en Berlín, con 16 de las 21 convocadas, a la espera de que se incorporen las jugadoras de la WNBA. Ya está manos a la obra la ourensana Paula Ginzo, mientras su paisana Raquel Carrera llegará más tarde desde Estados Unidos.

El pasado 24 de julio, el seleccionador, Miguel Méndez, anunció una lista de 21 jugadoras, aunque solamente 12 serán las que pasen el corte definitivo para afrontar la cita mundialista, en la que la subcampeona de Europa está encuadrada en el Grupo A junto a la anfitriona Alemania -con la que debutará el 4 de septiembre-, Mali y Japón. El primer puesto garantiza un cruce más favorable en cuartos y, sobre todo, evitar jugar una eliminatoria previa.

Calendario

En la gira “Volvemos a soñar” España disputará seis encuentros en los que se enfrentará con Alemania y Mali, rivales también en la fase de grupos, Bélgica, China y Nigeria. El equipo vivirá su primer partido el 15 de agosto contra Alemania en Ludwigsburg (19.00 horas).

Del 21 al 23 de agosto disputará en Tenerife un triangular contra Nigeria (viernes 21, 21.00 hora peninsular española) y Bélgica (domingo 23, 21.00). Cerrará su preparación en Zaragoza contra Mali y China, el 29 y 30 de agosto respectivamente, a las 20.00 horas.

“Confío mucho en las que no están. Esas cinco jugadoras son jugadoras muy importantes, que saben muy bien lo que queremos, el estilo de juego que queremos. Es algo que no puedo prometer porque no lo hemos hecho nunca, pero creo que lo nuevo que estamos haciendo va a funcionar”, explicó Méndez.

Sin presión

El seleccionador pasó revista a lo que está por llegar, al nuevo reto que afronta una generación con mucho talento. “Creo que no hay más presión que la que ellas mismas se ponen de jugar al máximo nivel cada vez. Yo creo que independientemente de que son jóvenes, son muy buenas competidoras y después también vamos a tener en el equipo pinceladas de experiencia, de conocimiento, de vivir ese tipo de situaciones en los años previos, no solo entre las jugadoras, sino también en el cuerpo técnico. Con lo cual, estoy seguro que lo vamos a solventar”, manifestó.

Ginzo y Carrera buscarán ganarse un lugar en la lista final. La opción de dos ourensanas en la cita mundial sigue muy viva y con precedentes para soñar: estar y ser importantes con España.