Ourense Atletismo femenino: escaleras a la élite

Después de los éxitos cosechados en las pistas, es el turno para los reconocimientos de aficionados y autoridades. Lo saben bien en el Sanysec Ourense Atletismo femenino, que el pasado fin de semana en Pamplona lograba ascender a División de Honor, la máxima categoría del atletismo nacional, casi dos décadas después de su última vez en la élite con sus chicas. El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, recibió en el Pazo Provincial a parte de las componentes y equipo directivo y felicitó “ás campioas que sitúan de novo ao atletismo ourensán na élite estatal”.

Dos ascensos en dos años para regresar a la máxima categoría nacional casi 20 años después

Luis Menor puso en valor el “orgullo provincial” ante o el hito logrado por el Sanysec Ourense Atletismo, “un equipo que en tan só dous anos pasou da Segunda División ao máis alto do atletismo nacional”. Desde el gobierno provincial quisieron homenajear “o talento, o esforzo e o compromiso destas atletas que devolven a Ourense á máxima categoría vinte anos despois”.

Una temporada inmejorable para el cuadro femenino de la entidad, que ejercía de recién ascendido en la Primera División, pero que, con una mezcla de talento ourensano y unos refuerzos que subieron la calidad, logró su segundo ascenso en un intervalo de dos años. Lo hizo dominando las diferentes jornadas de la competición e imponiéndose en la última y decisiva que tuvo lugar en tierras navarras y que resultó especialmente igualada. Pero como la actividad no para, un nutrido grupo de atletas del club disputará en casa este fin de semana el Campeonato Gallego Absoluto en la pista Josefina Salgado de Pereiro de Aguiar.

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