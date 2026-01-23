El portugués Steven da Silva, nuevo tecnico del Monterrei

El Monterrei, después de varios sondeos, finalmente pudo cerrar el fichaje del técnico portugués Steven da Silva Sanches que viene a sustituir a su compatriota Tiago Pona. Formado como jugador en el Chaves, donde luego inició su carrera como entrenador en el equipo sub19. Asimismo cuenta con trabajos en el campeonato de Portugal en el Montelegre y posteriormente en la primear lig de Rumanía al frente del Politécnica Iasi. Entre sus logros, se encuentra el vicecampeón y conquistando la entrada en la Taça portuguesa.

La primera toma de contacto se produjo el martes, donde efectuó su primer entrenamiento junto al segundo entrenador Rui Ambrosio y el preparador físico Carlos Ambrosio de cara a la cita del próximo domingo donde habrá de visitar al Melias en el campo de A Abelleira.

El Monterrei se encuentra ubicado en el octavo puesto de la tabla clasificatoria, con 27 puntos, pero alejado en nueve de una de las dos plazas de play off de scenso a la Preferente futgal.