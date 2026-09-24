El Seixalbo envía material deportivo para Argentina

La pasada Navidad, el CD Seixalbo y Blanca Gladys Steinmann, fundadora del Tekoa Peruti argentino, organizaron el envío de material deportivo al conjunto indígena. Una iniciativa a la que se sumó también la Real Federación Gallega a través del delegado en Ourense, Raúl Rois, que donó una docena de balones de juego.

El Tekoa Peruti es un equipo femenino de la provincia de Misiones (Argentina), formado por mujeres del pueblo originario Mbya guaraní, que residen en la aldea de Peruti, que está cercana a Paraguay.

El envío del material fue paralizado en la aduana y el Seixalbo pidió ayuda a la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia, a través del diputado autonómico Miguel Ángel Viso. Las gestiones que realizaron en el departamento dirigido por Antonio Rodríguez Miranda permitieron desbloquear el envío en la aduana Argentina, asumiendo las tasas.

Finalmente, el material deportivo llegó después de recorrer 11.573 kilómetros, culminando así una conexión solidaria internacional a través del fútbol.

Envío en 2021

No es la primera vez que el conjunto ourensano envía camisetas al equipo argentino, ya que lo hizo también en el año 2021. Manolo Garrido, presidente del Seixalbo apunta: “En el club estamos orgullosos de poder ayudar nuevamente al equipo femenino y que luzcan nuestros colores en la selva, al otro lado del océano. Además, queremos mostrar públicamente nuestro agradecimiento a la Conselleria de Emigración de la Xunta de Galicia y a la Delegación Provincial de la Federación de Fútbol por hacerlo posible”.