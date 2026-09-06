Susto para la selección española de baloncesto al tener que evacuar su hotel de madrugada

La selección española de baloncesto tuvo que ser desalojada de su hotel en plena madrugada.

La selección española de baloncesto tuvo que salir de madrugada del hotel de concentración en Berlín después de que se activara la alarma de incendios del edificio. El incidente obligó a desalojar a las jugadoras y al resto de selecciones que se encuentran alojadas en el establecimiento, aunque finalmente todo quedó en un susto y la situación no pasó a mayores.

El aviso se produjo pasadas las 02:00 horas de este domingo. Las jugadoras tuvieron que permanecer en el exterior del hotel mientras los bomberos y la policía comprobaban lo ocurrido. Poco después, los servicios de emergencia abandonaron el lugar y las integrantes de la selección pudieron regresar a sus habitaciones.

El momento quedó reflejado también en las redes sociales de algunas de las participantes del Mundial. Jugadoras como la belga Elise Ramette o la australiana Stephanie Talbot compartieron vídeos en los que se podía ver a las integrantes de las diferentes selecciones esperando en la calle durante la intervención de los servicios de emergencia.

Historia de la jugadora belga, Elise Ramette, tras ser desalojadas. | Instragram: @eliseramette

Estados Unidos fue la única selección que no se vio afectada por el desalojo, ya que se encuentra alojada en otro hotel.

España, pendiente de sus cuentas en el Mundial

El sobresalto de la madrugada llega en un momento especialmente importante para España en el Mundial de Berlín. Las cuentas del combinado español siguen abiertas y el desenlace puede ir desde la pelea por el liderato hasta la eliminación, dependiendo de los resultados de las próximas jornadas.

La segunda jornada de la fase de grupos continúa este domingo con varios encuentros destacados. Entre ellos figura el Italia-Estados Unidos, además de los partidos Turquía-Australia, China-Chequia y Puerto Rico-Bélgica.

Tras el susto nocturno, España deberá volver a poner el foco en la pista y en una competición en la que cada resultado puede ser decisivo para su futuro.