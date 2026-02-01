La UD Ourense, de local en Verín ante el Burgos B

Esta jornada, la UD Ourense juega de local, pero no lo hará en el estadio de O Couto, ya que se está cambiando el césped. Los unionistas reciben al filial del Burgos en el José Arjiz, y no lo harán solos, ya que hasta cuatro autobuses de aficionados rojillos estarán en Verín para animar a un equipo que ocupa la quinta posición después de sumar tres victorias consecutivas.

“Llevamos varias victorias seguidas y durante esta semana he intentado bajar la euforia, pero también valorar lo que estamos haciendo para intentar seguir con la misma mentalidad”, asegura el entrenador ourensanista Borja Fernández, que tiene las bajas de Varo, Lucas Puime y José Suárez.

En lo que se refiere al rival de esta tarde, el Burgos B, Fernández comenta que “es un equipo que está luchando por salir de la zona de abajo y que seguro que nos pondrá las cosas muy difíciles. Nosotros queremos sumar tres nuevos puntos para poder seguir arriba, aunque siempre con el pensamiento de ir partido a partido y no pensando que podría ser nuestra cuarta victoria consecutiva”.

En el encuentro de ida, la UD Ourense empató 1-1 frente a los burgaleses en un encuentro donde “hicimos una primera parte que fue de las mejores de este año y una segunda que fue de las peores, de hecho nos pudieron ganar y quizás, a los puntos, merecieron un poco más. Así que ya hemos comprobado que son un equipo con potencial y buenos jugadores, por lo que si miramos la clasificación antes de enfrentarnos con ellos, nos estaríamos equivocando mucho”.

La singularidad del partido es que se jugará en Verín. El técnico ourensano apunta que “hemos querido entrenar en el José Arjiz, pero ha sido imposible por las lluvias de los últimos días. Estamos agradecidos, tanto al club como al concello, que nos hayan dejado jugar allí un partido en el que estaremos arropados por nuestros aficionados, que vendrán en varios autobuses y también es de agradecer”. En cuanto al mercado, reconoce que “estamos esperando la llegada de un delantero, tenemos dos o tres propuestas abiertas, a ver si alguna llega a buen puerto”.