Unai Simón, portero de la selección española: “Somos el mejor trío de porteros del Mundial”

El portero de la selección española Unai Simón dio mérito “al equipo” por el récord de imbatibilidad en la Copa del Mundo que firmó en la victoria ante Austria para llegar a unos octavos de final que será un partido “diferente” contra Portugal. “Lo del récord habla mejor del equipo que de mí. Llega un momento que el récord de Simón aparece en todos lados, pero el equipo está muy orgulloso del trabajo que está haciendo. Me doy cuenta en que nos han tirado tres veces a puerta, concedemos muy pocas ocasiones. El equipo trabaja por y para ello”, dijo el portero.

Simón fue más allá y confesó que el récord de 519 minutos sin encajar un gol en el Mundial lo hubiesen logrado también sus compañeros Joan Garcia y David Raya. “Grimaldo está siendo un ejemplo. Son jugadores que son ejemplo porque no les hará gracia no jugar un minuto, pero están entrenando como animales. En eso nos fijamos los que jugamos más. Es lo que me pasa con Joan y David”, afirmó.

“Estoy seguro que formamos el mejor trío de porteros del Mundial, cualquiera lo va a hacer bien. Ese récord también lo hubiese conseguido Joan y David. Siempre hay porteros que se dan a conocer como Vozinha o son un ejemplo como Ochoa. La posición de portero es muy determinante, un poco ingrata cuando vienen mal dadas, y no tan agradecida. Somos un poco los villanos, los que paramos los goles, que es de lo que vive el fútbol”, dijo.

Por otro lado, Simón avisó del peligro de Cristiano Ronaldo pese a que no sea el mismo jugador de hace unos años. “El Cristiano que tenemos hoy en el Mundial no es el mismo que el de hace años o en el Madrid, que esté en su mejor momento, pero es verdad que es determinante en el área, tenemos que alejarle. Tiene esa capacidad goleadorea. Se busca él solo la vida. No sé controlarlo. Entiende lo que tiene que hacer. Es determinante en el área. El mejor plan es que nosotros tengamos la pelota en campo rival y que se acerque muy poco a nuestra área”, explicó sobre la estrella lusa. “Hay que centrarse en el juego que estamos haciendo, venimos de hacer tres buenos partidos, sin olvidar que Portugal nos ganó la Liga de Naciones. No podemos cometer errores. Estar cerca de ese nivel que todos queremos, de esa selección que se dio en la Eurocopa”, añadió.

“El entrenador es el mismo, el grupo es similar, la manera de jugar va a ser muy parecida a la final de la Nations, tenemos que estar preparados, corregir errores, no tuvimos un juego muy fluidos, ni del todo acertados. Estamos haciendo un trabajo defensivo que es la clave, poder aguantar esa portería a cero como hasta ahora y estar más fluidos en ataque”, insistió.