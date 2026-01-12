FIN A SU ETAPA
Xabi Alonso deja de ser entrenador del Real Madrid
Xabi Alonso deja de ser entrenador del Real Madrid tras siete meses en el banquillo blanco. A través de un comunicado, el club informó de la destitución del tolosarra como su entrenador.
El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.
Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.
Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.
La decisión llega tras la derrota por 3-2 en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, tras acumular unos meses donde los resultados no fueron los esperados y la relación con gran parte de la plantilla estaba deteriorada.
Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del Real Madrid Castilla, asume el cargo de entrenador del primer equipo en el conjunto blanco así informó el Real Madrid a través de otro comunicado resaltando la trayectoria en la cantera blanca del ex jugador y ahora entrenador.
